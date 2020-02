Agüero bommet på straffe og ble byttet ut. Erstatteren ble matchvinner

Se kampsammendrag øverst.

Jesus scoret kampens eneste mål ti minutter før slutt, etter å ha kommet inn for Sergio Agüero kort tid i forveien. Agüero hadde da hatt sjansen til å sende City foran på straffe, men Leicester-keeper Kasper Schmeichel vant duellen med argentineren.

Seieren betyr at City øker ned til Leicester på tabellen og kommer nærmere den suverene ligalederen Liverpool. 19 poeng skiller nå lagene på topp, men Liverpool kan på ny øke luken med seier mot West Ham mandag.

Leicester er fortsatt nummer tre, nå sju poeng bak City.

– Det blir en bra dag for Pep Guardiola til slutt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Det er en vel gjennomført kamp og en fortjent seier.

Pep: – Sist bommet han på tre sjanser. I dag scoret han

Og Guardiola var strålende fornøyd etter kampen.

– Vi spilte en veldig god kamp. Jeg er veldig fornøyd, sier katalaneren til Sky Sports.

Innbytteren Gabriel Jesus ble den store helten, men Guardiola ville ikke gå med på at det var ekstra deilig for ham som trener.

– Nei. For jeg gjorde byttet for lagets beste. Vi managere bytter for lagets beste. Vi har en idé.

– Sist bommet han på tre klare sjanser. Og i dag scoret han. Han blir sterkere. Han bommet på en klar sjanse mot West Ham fordi han ikke skjøt. I dag skjøt han. Som spiss må du skyte. Ofte er keeperne gode og redder, men du må skyte. Jeg er veldig glad på hans vegne i dag, sier Guardiola.

Avsluttet svakt

Sjansene kom ikke på løpende bånd de første 45 minuttene av lørdagens toppkamp, men kjedelig var det ikke. Scoring kunne det nemlig blitt i begge ender av banen.

Jamie Vardy har ikke gjort mål i ligaen siden det forrige møtet med Manchester City tre dager før jul. Lørdag var han fryktelig nær, men skuddet etter bare åtte minutters spill traff stolpen klokkerent.

Ilkay Gündogan kunne på sin side sendt gjestene fra Manchester i ledelsen før pause, men avsluttet svakt da han fikk ballen servert på sølvfat av Sergio Agüero.

På tampen av omgangen hadde Agüero en ball i nettet, men argentineren ble korrekt avvinket for offside.

Jesus avgjorde

Agüero ble også sentral etter pause. Straffesparket var et faktum midtveis i omgangen etter at VAR-sjekken hadde avdekket en hands i Leicester-feltet.