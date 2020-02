UAE-rytteren og resten av feltet var på vei ned igjen mot lagbussene etter en tøff avslutning da uhellet oppsto for Alexander Kristoff.

– Jeg kjørte normalt og plutselig kom en gutt løpende ut rett foran meg, og da var det umulig å unngå krasje. Det var dessverre ingenting jeg kunne gjøre, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg tror han fikk styret i ansiktet, for han blødde kraftig fra munnen. Men han kunne heldigvis gå for egen maskin. Jeg så at han blitt hånd om og geleidet inn i en ambulanse, sier en tydelig rystet, men likevel lettet Kristoff.

For det kunne gått verre både med Kristoff og den lille gutten.

– Jeg fikk ikke pratet med ham dessverre. Jeg veltet i fart, så da forsvant jeg sikkert tjue meter lenger ned i bakken fra der han sto. Men jeg så ham gå inn i en ambulanse.

32-åringen er selv ganske mørbanket etter hendelsen, men tror han kan fortsette rittet som avsluttes søndag.

– Jeg fikk en del skrubbsår og et hardt slag i låret. Jeg tror det skal gå greit. Jeg har iset det godt ned. Jeg har fått en skikkelig lårhøne, og det kjennes ut som om noen har slått meg hardt meg i låret, sier Kristoff.

– Men jeg er mest opptatt av at det går bra med gutten. Og det virket sånn.

Algarve rundt avsluttes med en tempoetappe søndag. Den ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo fra klokken 16.00.