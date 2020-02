Flyplassen på Gran Canaria er stengt på ubestemt tid på grunn av en sandstorm. Det melder blant annet en spansk Twitter-konto for flygeledere.

Det var NRK som først omtalte saken.

Ifølge Aena er to SAS-fly og et Norwegian-fly som skulle til Oslo lufthavn påvirket.

Fikk beskjeden under boarding

TV 2 har snakket med Trygg Ove Tiberg, som skulle fly hjem fra Gran Canaria lørdag.

Han forteller at de fikk beskjeden under boarding.

– De sa at flyplassen var stengt. Derfor gikk vi tilbake inn på flyplassen, sier Tiberg.

Flyplassen ble først stengt rundt klokken halv fire. Ifølge Tiberg slippes folk fortsatt gjennom sikkerhetskontrollen, som gjør at flyplassen fyller seg opp.

– Det begynner å bli som sild i tønne her. Vi har ikke fått noe særlig annen informasjon enn at flyplassen er stengt, og at den vil være det den neste halvtimen. Men vi ser jo på værmeldingen her, og det kan se ut til at det blir noe mer enn en halvtime, sa Tiberg ved 19-tiden.

Som satellitt-bilder viser, blåser sanden vestover fra kysten av Marokko og Vest-Sahara.

Stengt til søndag

Norwegian opplyser at flyplassen minst vil være stengt frem til søndag. 185 passasjer fra Norwegian kommer seg derfor ikke hjem lørdag.

SAS har syv fly som rammes av sandstormen, opplyser pressesjef John Eckhoff. To fly skulle til Oslo, ett til København, to til Arlanda, ett til Kristiansand og ett til Gøteborg.

– Den foreløpige beskjeden fra flyplassen er at flyplassen hvert fall er stengt frem til midnatt. Vi prøver nå å hjelpe passasjerer med å sjekke inn på hotell, sier Eckhoff.

Pressesjefen oppfordrer til å følge med på informasjon fra sine respektive fly- og charterselskap.