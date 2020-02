Real Sociedad-Valencia 3-0

Se kampsammendrag øverst.

Martin Ødegaard var som vanlig sentral for Real Sociedads angrepsspill da de imponerte med 3-0 mot et famlende Valencia.

Seieren betyr at «La Real» klatrer forbi Atlético Madrid og opp på fjerdeplassen som gir Champions League i La Liga, men det er jevnt.

Valencia på åttendeplass er bare to poeng bak.

Ødegaard har nok hatt mer blendende kamper, men han gjorde en solid prestason. 21-åring var tredje sist på både 2-0 og 3-0. Den første en godt slått corner som ble flikket videre til Nacho Monreal, den andre en enkel pasning som Mikel Oyarzabal sendte videre til Adnan Januzaj.

Januzaj hamret inn 3-0 med et lekkert langskudd.

– Det kan ikke bli stort vakrere enn det, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om belgierens drømmetreff.

Ødegaard hadde også et par veldig gode skuddforsøk både i første og andreomgang, og spilte en ryddig og fin kamp for et dominant hjemmelag der han har rollen som dirigent og playmaker. På overtid fikk han muligheten til å få nettkjenning, men avslutningen ble for svak.

– Han har levert en solid kamp. Han har vært over hele banen og bidratt, og Real Sociedad vinner fullt fortjent.

Det var aldri tvil om hvor seieren skulle havne etter at Mikel Merino ga Real Sociedad ledelsen etter bare 12 minutter. Etter flere pasningsforsøk i blokka fra Ødegaard og de andre Sociedad-spillerne endte ballen opp på kanten hos Joseba Zaldua. Den baskiske høyrebacken og slo inn ballen til en mutters alene Merino i boksen, som headet inn ledelsen fra kort hold.

Mot slutten kontrollerte hjemmelaget inn seieren.