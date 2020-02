Like etter klokken 18 lørdag rykket nødetater ut etter melding om en trafikkulykke i Stavanger.

– Det var en ulykke med en moped. Meldingene går på at sjåføren ble tatt av et vindkast og falt. Vinden gjorde at vedkommende mistet kontrollen, sier operasjonsleder Toralv Skårland til TV 2.

Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken. Sjåføren skal være lettere skadd.

– Ulykken blir håndtert videre av helsepersonell, ettersom hendelsen anses som et uhell.

Skårland forteller at det har vært betydelig vind i distriktet lørdag, men uten de store hendelsene. Et tre falt tidligere lørdag overende i Sunnhordland.

– Mopedulykken viser at vinden kan være såpass kraftig at det kan være en viss fare for syklister og mopedister, sier operasjonslederen.

Det er ikke bare på Vestlandet det blåser friskt denne helgen. I Agder ble E18 stengt ved Tvedestrand etter at et tre falt over veien.

Vegtrafikksentralen Øst har meldt at over 60 trær har falt over veiene i Viken fylke i løpet av lørdagen.