Norsk proff etter eks-lagkameratens sjokk-innrømmelse: – Ikke den jeg hadde mistenkt først

– Det er selvfølgelig trist, men jeg tenker ikke noe mer over det. Det er ikke folk jeg har noe å gjøre med. Det er aldri gøy at det er juksemakere i sporten.

– Det er veldig dumt, men jeg føler meg ikke sur eller forrådt av Pirmin eller de andre. Det er ikke bra det de holdt på med, men jeg har syklet en del år, og det kommer hele tiden noen saker i ny og ne med tidligere lagkamerater. Ofte så blir man overrasket over at det var slike typer.

I sykling så er det lite felles treninger med helle laget. Som regel møter man de fleste bare til konkurranser.

– Det er vanskelig å få 100 prosent inntrykk av hvordan folk egentlig er.

Avslørt

UAE-rytteren er glad for at Lang legger alle kortene på bordet, men samtidig så er det nok et element av press bak.

Innrømmelsen kommer etter at han er avhørt av politiet i forbindelse med gamle dopingsaker, skriver Swiss Racing Academy i sin uttalelse.

– Vi er forferdet over at Mr. Lang oppførte seg slik i sin karriere. Vi poengterer at det ikke har vært noen påstander om noen form for ulovlige praksiser hos SRA.

Lang var en av initiativtagerne til SRA, som skulle sette en ny standard for integritet og sportslig utvikling.

Nå er han ferdig i sykkelsporten, mens opprullingen av Aderlass-nettverket fortsetter.

Operasjon Årelating (Tysk: Operation Aderlass) er en etterforskning ledet av østerriksk politi rettet mot et omfattende internasjonalt dopingnettverk.

Avsløringene startet for alvor da skiløperen Max Hauke ble tatt på fersken under VM i Seefeld i fjor. Både Denifl og Preidler nevnt tidligere her er avslørt som følge av saken.