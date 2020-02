Burnley - Bournemouth 3-0

Se video av den absurde hendelsen over.

Kampen mellom Burnley og Bournemouth utviklet seg til å bli et skikkelig drama hvor VAR spilte den store hovedrollen.

– Vi har snakket om dette scenarioet, og nå skjedde det for første gang i Premier League, sier Brede Hangeland.

Etter at Bournemouth-spillerne jublet over å ha utlignet til 1-1 mot Burnley, fikk hoveddommer Mike Dean en beskjed på øret.

Den kom fra VAR-rommet som hadde sett en hendelse i forkant av kontringen som sørget for Harry Wilsons mål.

Det viste seg nemlig at ballen traff armen til Bournemouth-forsvarer Adam Smith i egen 16-meter. Altså over 100 meter fra der Wilson satte ballen i mål.

– De følger regelverket. Handsen er vel så klar som da Kings scoring ble annullert, sier Erik Thorstvedt

King fikk annullert mål

I første omgang fikk Joshua King annullert et mål da han satte ballen i mål etter at ballen hadde vært via armen til Philip Billing i situasjonen som ledet til Kings avslutning.

Det var Burnley som tok ledelsen etter 53 minutter da Matej Vydra scoret i sin andre kamp på rad. Tsjekkeren lurte forsvarslinjen til bortelaget da Dwight McNeil spilte han gjennom i bakrommet. Spissen var nådeløs da han vendte bort en Bournemouth-forsvarer og klinket ballen i nettaket over en sjanseløs Aaron Ramsdale.

McNeil ble dermed den yngste spilleren til å nå ti målgivende pasninger i Premier League siden Raheem Sterling gjorde det i november 2014.

Kun minutter senere skjedde situasjonen hvor Harry Wilson utlignet for bortelaget. Men VAR annullerte ettersom Adam Smith hadde vært borti ballen med armen i situasjonen som ledet til målet.

Burnleys Jay Rodriguez var sikker fra straffemerket og doblet ledelsen til hjemmelaget.

Spikeren i kista

Hjemmelaget var ikke ferdig med å utnytte svakt forsvarsspill. Dwight McNeil fikk gå upresset mot 16-meteren og var nådeløs da han klinket ballen i hjørnet.

Etter lørdagens seier har ikke Burnley tapt en kamp siden 11. januar, da de tapte 3-0 mot Chelsea på Stamford Bridge.

Bournemouth ser det verre ut for. Tapet ble deres femte tap i 2020 (2-0-5).