Seiler opp som storfavoritten

Vermont-senatoren Bernie Sanders (78), som har økt oppslutning og steg på en meningsmåling denne uken, seiler opp som favoritt i primærvalget i Nevada natt til søndag, skriver The New York Times.

Tre av fem Nevada-velgere under 30 år støtter ham, og en meningsmåling i forrige uke ga ham 25 prosent oppslutning, skriver The Guardian.

Valgdagsmålinger viser ifølge NBC News en klar ledelse til Sanders. Det er unge velgere og latinamerikanere som foretrekker 78-åringen, ifølge TV-kanalen.

Mange moderate demokrater frykter nå at Sanders kommer til å skaffe seg en ledelse som gjør det umulig å ta ham igjen.

Sanders leder i ti av ti meningsmålinger som er sluppet denne uken, ifølge FiveThirtyEight.

Reklame på spansk

Senatoren som betegner seg selv som sosialist, har klart å begeistre latinamerikanere og arbeidere med sine oppfordringer om å endre det politiske og økonomiske systemet i USA for å hjelpe arbeiderklassen.

Nå skal Sanders forsøke å vinne stemmer i en av delstatene i USA med flest minoriteter. Med politisk reklame på spansk over hele delstaten og støtte fra grasrotorganisasjoner som Mijente har han klart å oppnå 33 prosent oppslutning hos latinamerikanere i Nevada.

Selv kritikerne innrømmer at hans taktikk ser ut til å virke.

– Jeg har ikke sett noen andre kampanjer som er i nærheten av å få til noe lignende, sier Joe Bidens tidligere rådgiver Moe Vela til CNBC.

Kan stemme i kasinoer

– Nevada gir kandidatene en mulighet til å vise hvordan de kan tiltrekke seg en større del av landet vårt, sier riksadvokat Aaron Ford. Han er demokrat, men har ikke gitt sin tilslutning til noen av kandidatene.

Det er over 200 stemmelokaler rundt om i Nevada, og natt til søndag norsk tid kan velgerne avgi sin stemme blant annet i syv av de store kasinoene på berømte «The strip» i Las Vegas.

Flere i Nevada har benyttet seg av tilbudet om å forhåndsstemme. Ifølge Demokratene har 75.000 personer allerede avgitt sine stemmer. Til sammenligning stemte totalt 84.000 velgere i demokratenes Nevada-valg i 2016.

Advarende pekefinger

Sanders rettet fredag en advarende pekefinger mot Russland, som ifølge amerikanske tjenestemenn blander seg inn i Demokratenes nominasjonskamp til hans fordel.

Både Washington Post og New York Times melder at amerikanske tjenestemenn har fortalt Sanders at Russland blander seg inn i den demokratiske nominasjonskampen, og at et av målene er å hjelpe Sanders.