Jørgen Graabak ble nummer to og sørget for dobbelt norsk.

Riiber ledet stort etter hopprennet og var aldri truet på langrennsdelen. Han gikk i ensom majestet de 10 kilometerne i Trondheim, der det snødde til dels mye.

– Det var utfordrende de første tre rundene, for det var groper overalt i løypa. Man måtte holde tunga rett i munnen, sa Riiber til NRK etter enda en seier.

– Det er en god følelse å kjenne at det svarer langrennsmessig, for jeg har vært nervøs før denne uka her, tilføyde han.

Tidligere lørdag var det langrennssprint i Granåsen. Etter den forlot mange publikummere arenaen.

– Det var litt trist å se tusenvis av mennesker som var på vei ut, men det er gøy med mye publikum, sa Riiber.

Kan vinne verdenscupen søndag

Seieren var kombinertstjernens 25. verdenscupseier i karrieren og hans 12. denne sesongen. Rennet var det første siden Seefeld-trippelen, der Riiber vant sammenlagt.

Nå kan Riiber vinne verdenscupen sammenlagt søndag.

– Jeg tenker ikke så mye på det, men jeg tenker på det av og til, sa han.

Jørgen Graabak startet ett minutt og 30 sekunder bak Riiber i langrennet lørdag, men var i mål minuttet bak Riiber. Det holdt til 2.-plass.

– Jeg er kjempegodt fornøyd. Det var et veldig, veldig godt løp for min del, sa Graabak.

Opptur for Krog

4.-plassen til Magnus Krog var en opptur. Det var hans beste resultat denne sesongen. Krog falt stygt under hopprennet i kombinert-NM i november.

Espen Bjørnstad ble nummer sju, mens Jens Lurås Oftebro ble nummer åtte i Granåsen lørdag.

Harald Johnas Riiber, bror til Jarl Magnus, lå på 2.-plass etter hopprennet, men fikk det fryktelig tungt i sporet. Han ble nummer 17.

