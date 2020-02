Tyrkiske styrker svarte på angrepet og ødela 21 syriske mål, ifølge det tyrkiske forsvarsdepartementet.

Det siste dødsfallet skjedde to dager etter at to tyrkiske soldater ble drept i et luftangrep i Idlib som Tyrkia beskyldte Syria for å være ansvarlig for.

Tyrkia har tolv observasjonsstillinger i Idlib som ledd i en våpenhvileavtale med Russland, men tyrkerne er kommet under angrep etter at syriske regjeringsstyrker innledet en offensiv for ta tilbake kontrollen over Idlib fra opprørerne.

(©NTB)