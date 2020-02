Loginov etter politirazziaen: – En dag skal jeg fortelle alt om dette

– Det er vanskelig å si. Jeg vet ikke helt hva de gjorde der. Men jeg hørte de konfiskerte noen telefoner, og kanskje de lette etter noen samtaler. Jeg vet ikke. Men om de finner noe, så er det jo bra for sporten, svarer han.

En del av bakgrunnen for razziaen var mistanken mot treneren Kasperovitsj, som er i VM med ukrainsk akkreditering.

Tarjei Bø innrømmer at razziaen kom overraskende på de norske utøverne.

– Vi satt jo på hotellet leste og fikk det med det oss. Men jeg vet ikke helt hva det betyr videre og sånt. Det er trist for skiskytingen uansett at sånne saker kommer opp når vi skal feire de norske damene og de franske guttene i dag, sier han.

– Føler ikke det gir grunnlag for razzia med falsk akkreditering

Han har fått med seg at Loginovs trener brukte falsk akkreditering, og at det ble påstått at dette var hovedårsaken til at politiet gikk til aksjon.

– Jeg føler ikke akkurat det gir grunnalg for razzia. Det ligger helt sikkert noe mer i bunn tipper jeg, som ikke har kommet opp i media enda, mener Tarjei Bø.

Lillebror Johannes Thingnes Bø tipper dagen var både tøff og spesiell for Aleksandr Loginov.

– Det må være litt av en dag for hans sin del. Det må nok være spesielt, sier Thingnes Bø til TV 2, og legger til:

– Men jeg var ankermann for Norge i dag, og har ikke tenkt på annet enn mine arbeidsoppgaver og gjøre det best mulig på stafetten. Så jeg tror vi må legge dette litt på is til vi har fått noen nye beskjeder om hva som skjedde i dag tidlig, konkluderer han.