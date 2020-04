BMW har ikke så mange elektriske biler å by. Faktisk bare én, en så lenge. Men om man ser på utvalget av ladbare hybrider, stiller det seg helt annerledes. Her er det få, om noen, som matcher BMW.

De var tidlig i gang, og allerede forrige generasjon av den populære SUVen X5 kunne kobles til en stikkontakt.

Men rekkevidden var håpløst. I tillegg rynket mange BMW-entusiaster på nesen over at det var en firesylindret bensinmotor. De ønsket seg en rekkeseker. Helst burde den hatt mer krefter, også. 313 hk ser bra ut på papiret, men i praksis var dieselmotoren på 258 hk mer anvendelig, mye bedre hengerkapasitet, lavere forbruk og mindre vekt å drasse på.

Det som likevel gjorde at salget tok helt av i Norge, var selvsagt avgiftsfordelene de ladbare hybridene fikk, og fortsatt får.

Store endringer

Av flere grunner ble imidlertid forrige X5 raskt erstattet. Den fikk bare fem år på markedet, før den nye var på plass i fjor. At det var et langt steg videre, er det ingen tvil om. Ny plattform som er lettere og bedre tilpasset elektrisk drivlinje og et design som gjør mer inntrykk – kombinert med nye motorer.

Nye BMW X5 med ladbar drivlinje er det mange som drømmer om.

Den største forskjellen er det blitt på nettopp modellen som kommer til å bli Norgesfavoritten nok en gang – nemlig den ladbare.

Og vi trenger ikke å holde på noen hemmelighet, her. Denne gangen er det langt mer enn bare gunstig pris, som gjør den attraktiv!

Hva er nytt?

Hvis vi tar for oss den ladbare modellen spesifikt, er nyheten at den nå har et kraftig 24 kWt batteri. Dette er faktisk like stort som batteriet i første generasjons Nissan Leaf, for å sette det litt i perspektiv.

Det bidrar mye til å gjøre noe med rekkevidden. Den er oppgitt til 67-78 kilometer – avhengig av utstyr og dekkdimensjon.

I tillegg er den firesylindrede bensinmotoren på 2-liter, byttet ut med en 3-liters rekkeseker. Denne alene er på hele 286 hk. Den jobber i kombinasjon med en elmotor på 113 hk. Totalt sitter du igjen med en systemeffekt på 394 hk / 600 Nm. Det er en kraftig økning fra de 313 hk du fikk i den forrige.

0-100 km/t leveres på 5,6 sekunder.

X5 har fått mye mer framtredende nyrer foran, en utvikling som er enda mer voldsom, og kontroversiell, på en del av de andre større BMW-modellene.

Nå kan du også bruke navigasjonen til å planlegge turene dine, for å sikre et så lavt forbruk som mulig. Det er egentlig ganske fiffig. Legg inn destinasjonen, og la bilen gjøre resten. Da velger den når du bør bruke bare strøm, når det er smart å regenerere og når du har mest å tjene på å bruke bensinmotoren.

Hva er styrker og svakheter?

I testperioden, der det var mye regn og ellers ganske milde temperaturer, klarte vi greit å kjøre rundt 70 kilometer på bare strøm. Det er milevis (bokstavelig talt) bedre enn forgjengeren – og gjør også X5 45e til en av de ladbare hybridene på markedet med best rekkevidde.

Dessuten er ikke forbruket avskrekkende når batteriet tar slutt, heller. Vi må kjøre langt, før snittet bikker halvlitere på mila. Og du kan også velge når du vil at batteriet skal brukes, du kan spare, eller lade mens du kjører, alt etter egne ønsker.

Du får selvsagt også en helt annen følelse av krefter, når det er en rekkesekser på plass under panseret foran. Den utgjør hele forskjellig i ytelser. Men halve moroa med 3-literen er selvsagt lydbildet. Sånn skal det være!

Kjøreegenskapene er også tatt et langt steg videre. Luftfjæringen er nå komplett – og gir mulighet for at du kan heve bilen ganske mye. I tillegg får du en utrolig høy grad av komfort.

Det er både romslig og komfortabelt i baksetene. Men de er ikke justerbare. Noe mindre plass i bagasjerommet må du regne med, ettersom det må gjøres plass til et digert batteri. Men 500 liter holder for de fleste.

Det er vanskelig å finne svakheter her. Men vi kan jo nevne at baksetene ikke er regulerbare – hverken ryggstøtten eller sitteputen. Småbarnsfamilier ville nok også satt pris på bord i ryggen på baksetene.

Vi tar dessuten med den gamle kjepphesten vi har med de rotete og ikke særlig fine digitale instrumentene. Merkelig nok har ikke man funnet på noe mer brukervennlig og pent her. Se til Audi og Mercedes, BMW!

En litt interessant problemstilling med biler som er så godt lydisolert mot hjul- og vindstøy, og som i tillegg kan kjøres mye bare på strøm, er at andre lyder plutselig blir mer framtredende. I B-stolpen rett bak førersetet er det for eksempel luftuttak til klimaanlegget. Fordi det er så stille ellers, blir faktisk susingen her ifra litt påtrengende. Løsningen er å slå av klimaanlegget bak – eller stenge ventilene. Men det hele sier aller mest om hvor langt man har kommet med den generelle lyddempingen her!

At batteriet stjeler 150 liter av bagasjerommet er vi imidlertid ikke så bekymret for. Det er fortsatt på 500 liter – noe som holder for veldig mange. Smart løsning for oppbevaring av ladekabel og bagasjeromsskjuler er det også. Men sju seter får du ikke ...

Et større problem enn at det tar plass, er vekten på det nye batteriet. X5 45e veier rundt 100 kilo mer enn forgjengeren. X5 er blitt så stor og tung nå, at den ikke føles sportslig. Dette blir nok ytterligere understreket av myke vinterdekkene på testbilen. Men med tanke på at vi snakker om en høyreist SUV på nesten 2,5 tonn – er det nok uansett smart å fokusere mer på komfort enn å ta svinger raskest mulig. Og komforten står forøvrig til terningkast 6!

Ellers kan vi jo komme med et par tips som hva vi ville spekket bilen med. M Sport-pakke bør du ta og bilmarkedets beste head up display også, komfortsetene er fantastiske, styring av ulike kontroller gjennom gestikulering er faktisk mer enn en gimmick, luftfjæring kan du gjerne unne deg – og de beste laserlysene. I Norge er sistnevnte utstyr du vil sette stor pris på i den mørke halvdelen av året.

Ja, også slår vi et slag for de doble, støydempende vinduene. I en bil som blir kjørt mye på bare strøm, er det deilig å ha det stille og rolig inne i bilen.

Som du skjønner, det baller fort på seg ...

Hva koster den?

Startprisen har økt. Men fortsatt er den godt under millionen. 841.200 kroner er gunstig med tanke på totalpakken. Du kan klare å få den til under millionen – men vi tipper snittet ender på litt over.