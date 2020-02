Sheffield United - Brighton 1-1 (1-1)

Se situasjonen i vinduet øverst!

Sander Berge startet sin tredje strake kamp for Sheffield United i

Sheffield United gikk i angrep fra start og etter 26 minutter sendte Enda Stevens vertene i ledelsen.

Men det varte ikke lenge, for fire minutter senere utlignet Neal Maupay for Brighton etter et innlegg fra midten av banen.

– Et juniormål å slippe inn

TV 2s fotballeksperter var ikke imponert over hvordan Sander Berge og Sheffield United presterte i feltet.

– Vi kan se på O'Connell og Sander Berge som havner litt baklengs i bevegelsene. En bra slått dødball er vanskelig å gjøre noe med, men både O'Connell og Berge driver med litt ballwatching, sier Erik Thorstvedt.

– Rett og slett. Det er et ekstremt lett mål å slippe inn. Det er en lang ball, de taper førsteduellen og ingen er tett nok på målscorer. Chris Wilder kommer til å være rasende på det målet der, som egentlig er et juniormål å slippe inn på dette nivået, skyter ekspertkollega Brede Hangeland inn.

– Jeg føler litt med Berge

Sheffield United fortsatte å angripe i andreomgang og Berge var involvert i det meste. Men det ble ingen scoring på nordmannen som ble byttet ut i det 81. spilleminutt.

– Han har hatt en ryddig fotballkamp i dag. Han har som vanlig løpt enormt mye, nordmannen. Det er bare én som har løpt lengre enn ham, og det er Neal Maupay, sier kommentator Endre Olav Osnes.

Hangeland tror Berge vil komme mer og mer inn i Premier League-stilen.

– En helt ok kamp av ham, men jeg føler litt med Sander Berge. Han legger ned en enorm arbeidsinnsats, men han holder jo fremdeles på å bli vant med tempoet, duellspill og alt dette her i Premier League. Jeg tror han har tillit, og at han kommer til å bli bedre og bedre, sier TV 2s fotballekspert.

Thorstvedt håper Berge klarer å legge bort forventningspresset.

– Det jeg håper han ikke lar seg prege av er at han er denne «signalsigneringen», som de snakker om. Den som skal vise at Sheffield United nå har tatt et annet nivå. For det følger det forventninger med, sier Thorstvedt og legger til:

– Da forventer de at det skal komme en tryllekunstner der som skal lure unna. Sander Berge er en skikkelig god fotballspiller, men han er ikke den type spiller. Men over tid kommer vi til å se at Sander Berge var en bra investering.