Werder Bremen-Borussia Dortmund 0-2

Se målet i Sportsnyhetene øverst.

Det er som regel bare et spørsmål om tid før Erling Braut Haaland scorer i Borussia Dortmunds kamper.

Borte mot Werder Bremen tok det 66 minutter før han fullførte et mønstereangrep og sørget for at Dortmund økte til 2-0.

Achraf Hakimi kom seg til dødlinjen og spilte 45 grader ut til Braut Haaland som hadde brukt sin gode bevegelseevne til å løpe seg fri.

Med høyrebeinet drylte han ballen inn bak Werder Bremens keeper. Haalands niende Bundesliga-mål siden overgangen i januar - på seks kamper. Det er rekord. Ingen har scoret ni mål på sine seks første kamper.

Han var likevel ikke 100 prosent fornøyd.

– Jeg skulle ha scoret hat trick, skal han ha sagt til Viasports utsendte i Bremen på en dag der han egentlig ikke gir intervjuer.

Nummer ti

Han er nummer ti på toppscorerlisten for hele sesongen i den tyske toppdivisjonen.

Totalt har han scoret tolv mål på åtte kamper siden overgangen og hele gjennom hele sesongen er det blitt 40 mål på 30 kamper denne sesongen for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund.

Dortmund har også bedret seg etter å ha fått nordmannen på laget. Nå er de nummer to, fire poeng bak serieleder Bayern München.

– Jeg er veldig glad for at vi holdt nullen. Det er viktig for oss. Det har vært en god uke, sier Dortmunds midtbanespiller Axel Witsel til Viasport.

Seig start

Målet var nesten varslet etter en sterk andreomgang fra spissen og laget som da hadde løpt seg i gang.

I likhet med resten av Borussia Dortmund virket det å være noe seigt for 19-åringen etter seieren mot PSG i midtuken. Før pause var Braut Haaland stort sett mer involvert i oppbygging av angrepet enn å være i farlige scoringsposisjoner selv.

Seks minutter ut i andreomgang fikk Haaland sin første store sjanse. Avslutningen ble blokkert av Werder Bremen-forsvaret, men gikk til corner.

På det påfølgende hjørnesparket gikk ballen like over Haaland i en duell, men rett i beina på Dan-Axel Zagadou som sørget for ledelse til gjestene.

Flere sjanser

Og nå var den norske kraftspissen langt mer involvert. Kort tid senere var han nær med å runde Bremen-keeper Jiri Pavlenka, men han ble akkurat stoppet.

Etter halvspilt andreomgang var imidlertid ventetiden på dagens Braut over.

Han fikk også ytterligere et par sjanser, men uten å sette ballen i nettet. Uten at man kan være spesielt kritisk til spissens effektivitet.

For Werder Bremen er situasjonen nitrist nest-nederst på tabellen. Tapet var klubbens femte strake.