Chelsea-Tottenham 2-1

Se episoden i videovinduet øverst.

Mange stusset over at Tottenhams Giovani Lo Celso ikke fikk rødt kort av videodommerne da han satte knottene i Chelseas Cesar Azpilicueta seks minutter ut i andre omgang av lørdagens kamp. Blant dem Brede Hangeland.

– Det er et soleklart rødt kort. Jeg var helt i sjokk over at noen kan se dette på video og vurdere det til at det ikke er en klar og tydelig feil av dommer Michael Oliver og gi rødt kort.

– Det er ikke godt nok. Det er vanskelig å rope om dette når man har tapt, men i dag så alle at det var rødt kort, sier Chelsea-manager Frank Lampard etter kampen.

– Jeg liker ikke å rope på røde kort, men det er en takling som kan knekke bein. Jeg sier ikke noe om dommerne på banen, VAR er her for å rette opp i ting og dette er ikke godt nok.

Nå har imidlertid VAR innrømmet feil ifølge BT Sports programleder Jake Humphrey.

– Det er et steg videre i VAR-diskusjonen. Dette har vi aldri opplevd tidligere at de går ut og sier at de tar feil, sier Erik Thorstvedt.

– Det må jo være at de har følt at de har vært under sterkt tidspress. Så har de sett på det flere ganger og kommet frem til at de har tatt feil. Så er spørsmålet om dette kan gi Giovani Lo Celso karantene.

Spørsmål om fortsettelsen

Opprinnelig var den offisielle grunnen til Premier League at Spurs-spilleren ikke hadde noe annet sted å sette foten, og at det ikke var en klar feil av dommer Oliver. Nå har de som bestemmer reglene slått fast at det var en gal VAR-avgjørelse.

Ifølge PGMOL, det engelske dommerforbundet, er den offisielle vurderingen at det burde ha vært gitt rødt kort på grunn av intensiteten og treffpunktet på taklingen, men en talsperson fra VAR-rommet skriver til TV 2:

– Det er et menneske som tar den subjektive avgjørelsen, og han mente det ikke var et rødt kort.

Det forstår VAR-skeptiker Brede Hangeland, men han har også noen spørsmål.

– Det er jo generelt et bra prinsipp at folk kan innrømme feil. Forsåvidt greit det. Men hva skal man da ha? Skal man ha over-VAR, over-over-VAR?

Offer med ispose

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen var klar i sin tale da hendelsen inntraff.

– Det er farefullt spill. Om han står på foten der, så brekker den.

Offeret Cesar Azpilicueta var også klar i sin tale.

– For å være ærlig så liker jeg ikke å ligge på bakken og vri meg. Jeg var overrasket over at det ikke ble gitt rødt kort, og ikke en gang gult kort. Når man kan se det igjen på repetisjoner så burde man se det, sier Azpilicueta etter kampen.

Tottenham-manager José Mourinho hevder han ikke har sett situasjonen.