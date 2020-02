Svenske Linn Svahn (20) ble nummer fire i sitt semifinaleheat og hadde et lite håp om å gå videre som lucky loser.

Da Svahn skjønte at tiden hennes var for dårlig, klikket det for henne. Hun kastet mobiltelefonen i snøen og slo staven i treningssykkelen, noe Aftonbladet fanget på kamera.

Etter raseriutbruddet totalslaktet Svahn egen innsats.

– Jeg var så usmart, for jeg kjente at jeg var så jævla sterk. Jeg ventet bare på finalen for å kjøre på, men jeg kom ikke til den. Det er så unødvendig. Å vente på en finale... Hva faen? Det var så dårlig at det er en spøk, sier hun, og fortsetter:

– Jeg gjorde så dumme ting i dag at jeg ikke burde få lov til å konkurrere. Jeg var sterk gjennom hele dagen. I kvartfinalen fikk jeg en utrolig billig reise. Jeg bestemte meg for å satse på mer glid enn feste, men det ble litt for tøft i semifinalen, sier hun.

Svahn tok for seg alt og alle i intervjusonen.

– Jeg er så himla forbanna for at alle tror smørerne våre suger. Våre smørere er skitbra. I dag hadde vi utrolig bra ski. Men jeg ødelegger for meg selv og tenker at jeg er sterkere enn jeg er. Det fucker opp for meg i semien. Jeg velger en fryktelig dårlig korridor på oppløpet, så jeg holdt på å ramle. Jeg ramlet faktisk over målstreken.

Svahn leder fortsatt sprintcupen. 20-åringen frykter ikke at tapet vil ødelegge sjansene til å vinne sprintcupen sammenlagt. Nå ligger hun 17 poeng foran Anamarija Lampic.

– Jeg knekker heller et ben enn å tape sprintcupen. Den skal jeg vinne. Punktum. Jeg kommer aldri til å gå en så dårlig konkurranse igjen, lover svensken.