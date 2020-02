Dorothea Wierer leverte en strålende runde og etter kun å ha brukt 19 sekunder på standplass økte hun forspranget til de andre nasjonene under lørdagens VM-stafett. På sin siste skyting på den andre etappen brukte hun totalt seks sekunder fra første til siste skudd.

Dessverre for Wierer maktet ikke lagvenninnen på tredjeetappen, Federica Sanfilippo, å følge opp. Hun måtte ut i to strafferunder på sin etappe, og dermed forsvant gullhåpet for Italia. Hjemmenasjonen ble til slutt nummer ti.

– Jeg mener min skyteserie var helt perfekt, den var virkelig raskt. Jeg tenkte bare på å treffe første skudd, og plutselig var jeg helt alene i tet, sier Wierer om sin fantastiske skyteserie på stående.

– Hun er ikke vant til å lede

– Hva tenker du om at Federica Sanfilippo ødela gullsjansene på tredje etappe?

– Jeg tror ikke hun er vant til å være i lederposisjon med et så stort gap. Hun var nok veldig nervøs, for det er ikke lett å ta vare på en slik ledelse, svarer italieneren.

At Norge gikk til topps på stafetten overrasker ikke den italienske profilen som hittil har to gull i VM.

– De har vunnet hvert verdenscuprenn i stafett denne sesongen, og har et virkelig sterkt lag, sier Wierer om Norge.

– Vi valgte en annen taktikk

Wierers tidligere trener Patrick Oberegger – som nå trener Norges skiskytterjenter – innrømmer at han er svært imponert over Wierers skyting der hun kun brukte 19 sekunder.

– Ja, den var…. Dorothea er veldig god til å skyte. Men Italia puttet sine beste i starten. Vi valgte motsatt strategi. Vi visste vi måtte gjøre det smart, og valgte Marte på siste etappe. Jeg tror det var rett avgjørelse med tanke på stafettsammensetningen, sier Oberegger til TV 2.

Han mener mange må dele æren for at Norge forsvarte stafettgullet.

– Det er ikke hva jeg har gjort, det er heller det at hele laget funker bra sammen. Vi har et støtteapparat, fra fysio og lege til smøreteam, som bidrar til gode resultater for hele laget, poengterer han.