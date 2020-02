Utfryste Giroud svarte på sjefens krav da Chelsea slo Spurs

Chelsea-Tottenham 2-1

Se Girouds 1-0-mål øverst. Saken oppdateres.

– Dette er et viktig øyeblikk for oss. Det er tett i kampen om fjerdeplassen og de er en stor rival, så dette er en stor kamp uansett. Spillerne må vise noe, sa Chelsea-manager Frank Lampard før kampstart mot Tottenham.

Og Lampard fikk svar av laget i 2-1-seieren som var lagets første på fem kamper og brøt Spurs' seiersrekke etter tre triumfer.

– Lampard trengte denne. Han har vært under press. Kanskje snur de en vond trend med denne seieren, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Dermed økte de også luken fra deres 4. plass til Tottenham på tabellen fra ett til fire poeng. Det kan bli essensielt i kampen om Champions League-plass neste sesong.

Ikke minst av Olivier Giroud som manageren før kampen roste for profesjonalitet i en periode med lite spilletid. Giroud fikk tillit fra start for første gang siden 30. november og viste at han slett ikke har glemt gamle kunster. Han scoret kampens første og var også sentral i oppbyggingen til det andre.

Ros fra ekspertene

Det var bare franskmannens tredje start for Premier League-sesongen, og den sjuende kampen han har vært involvert i.

Etter 15 minutter ga han hjemmelaget ledelsen da han dundret inn returen etter en kanonade mot Spurs-buret.

– Det er fantastisk satt, sier TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen.

– Det betyr mer enn å bare score et vanlig mål. Her ligger det mye frustrasjon og greier bak, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt når han ser måten Giroud feiret på.

Målet kom etter at Hugo Lloris reddet Girouds første forsøk, Ross Barkley traff stangen før spissen kontrollerte ballen med et godt mottak og hamret inn 1-0 i nærmeste hjørnet.

Men det var ikke bare målet som gjorde at den franske landslagsspissen leverte. Han var et oppspillspunkt og trøkket til i duellene.

Spurs-tilløp

Dele Alli var vraket for Tottenham, som stilte med Lucas Moura på topp i det Mourinho har omtalt som et våpen ut en kuler. Spurs var likevel ikke sjanseløse i førsteomgang.

Moura prøvde å fyre av kanonen ved et par anledninger, det var et par farlige cornere og en misforståelse mellom Marcos Alonso og Willy Caballero.

Det tok imidlertid bare tre minutter av andreomgang før Alonso satte inn 2-0 med en markkryper fra 20 meters hold og langt på vei avgjorde kampen.