Politiet melder at det er stor rasfare i området Kyskskreda i Eidfjord.

Klokken 11.40 meldte politiet at det hadde gått et snøskred over fylkesveien. Skredet er cirka ti til 15 meter bredt og rundt fem meter høyt.

Skredet dekker innløpet til en tunnel på stedet.

Det er ingenting som tyder på at personer eller biler er tatt av raset.

Fylkesvei 7 er stengt fra Eidfjord til Brimnes.

– Det er startet evakuering av biler som står i området der veien er stengt, skriver Vest politidistrikt på Twitter.