Olsbu Røiseland den store helten da Norge tok gull

Se Røiseland skyte Norge til gull i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Italia fikk en drømmestart på VM-stafetten men skjøt seg bort underveis i løpet, det samme så Norge ut til å gjøre etter Tiril Eckhoffs etappe.

Men etter at Marte Olsbu Røiseland leverte en prikkfri siste etappe kunne de norske jentene slippe jubelen løs for VM-gull. Tyskland tok sølv, mens Ukraina tok bronse.

– Jeg var kvalm



Dette var Røiselands fjerde gull under VM og sjette medalje totalt.

– Dette var en drøm. Det er dette vi har jobbet for i hele år. Jeg tenkte at jeg måtte skyte fort og godt for å få en liten ledelse ut på sisterunden, og det gikk. Jeg er kjempefornøyd med det, sier Røiseland til TV 2.

Hun forteller at hun gruet seg til lørdagens løp.

– Jeg var ikke så nervøs på siste skyting, men jeg var supernervøs før start i dag. Jeg var nesten litt kvalm, uggen i magen og visste nesten ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. For jeg visste at de jentene jeg går på lag med skulle ha medalje i dag, og jeg kjente litt på presset der. Men heldigvis var jeg ikke nervøs da det startet, sier Røiseland.

Hun hylles av lagvenninnene.

– Det kunne blitt alt fra pallen til ingenting, men Marte altså, om hun ikke var VM-dronning fra før av så er hun i hvert fall det etter i dag, skryter lagvenninne Ingrid Landmark Tandrevold etter løpet.

– Det var en skikkelig thriller, og jeg gjorde det litt ekstra spennende. Det Marte fikk til på slutten er skikkelig imponerende. Det er ikke rart hun blir kalt VM-dronningen, for det fortjener hun, sier Eckhoff til TV 2.

Hun var ikke derimot ikke ved godt mot etter sin etappe.

– Jeg var ikke sikker i det hele tatt. Jeg var kvalm da jeg kom i mål for det var ikke så bra. Men det er veldig gøy at Marte fikk det til,

Italia skjøt seg bort

Lisa Vittozzi leverte prikkfri skyting og høyt tempo i sporet, og sørget for at Italia lå 41 sekunder foran Norge ved første veksling.

Ingrid Landmark Tandrevold startet sin etappe som nummer ni og leverte en solid runde for Norge. Men italienske Dorothea Wierer leverte en strålende runde og etter kun å ha brukt 19 sekunder på standplass økte hun forspranget til de andre nasjonene.

Til tross for at Italienerne økte forspranget til 1,11 minutter på Norge, klarte 23-åringen å komme seg opp til femteplass før tredje veksling.