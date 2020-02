Fredag ettermiddag fikk nødetatene melding om et stort snøskred som hadde gått over E39 i Våtedalen i Jølster i Sunnfjord.

Skredet, som var rundt 150 meter bredt og fem meter høyt, tok med seg en bil på ferden og førte den rundt 30 meter oppover fjellsiden.

Ble ført med raset

Utrolig nok kunne den mannlige bilføreren krabbe nærmest uskadet ut.

Bilføreren, som er i 40-årene, var alene i bilen da han ble tatt av skredet.

Den mannlige bilisten klaget over smerter i ryggen etter hendelsen og fikk behandling av ambulansepersonell på stedet, før han ble tatt med til legevakten for sjekk.

Mens redningsmannskapet jobbet med mannen på stedet buldret det rundt dem på alle kanter og det gikk flere ras i området.

Politiet valgte derfor å evakuere hele Våtedalen og stenge E39.

Hele dalen evakuert

Lørdag formiddag er E39 fortsatt stengt og ingen av innbyggerne har fått returnere til hjemmene sine.

SPERRER VEIEN: E39 i Våtedalen i Jølster i Sunnfjord er fortsatt stengt lørdag ettermiddag, etter det massive snøskredet som gikk over veien fredag. Foto: Alf Otto Førde

Lørdag formiddag er to ansatte i Mesta inne i ved raset for å inspisere. En av dem er Alf Otto Førde, som opplyser at raset er massivt mellom 100 og 150 meter bredt og 3- 4 meter høyt.

– Raset har kommet fra motsatt side av dalføret i forhold til der veien ligger, før det krysset bunnen av dalen og elva, før det slo et godt stykke opp igjen på motsatt side av dalen, sier Førde.

Vurderer rasfaren

Det er ennå ikke mulig å si hvor store skader veien er blitt påført, da den fortsatt er dekket av store snømasser.

Lørdag ettermiddag kommer geologer fra Statens vegvesen for å vurdere den videre rasfaren og om det er trygt å begynne opprydningen.

MASSIVT: Snøskredet som gikk i Våtedalen i Jølster og var rundt 150 meter bredt og fem meter høyt Foto: Alf Otto Førde

Det er ikke bare i Sunnfjord det er mye vær og stor snøskredfare.

En lang rekke fjelloverganger er lørdag stengt på grunn av uvær.

Et tog på Bergensbanen kjørte seg fast i snøen, og på Østlandet har trær blåst over ende og blant annet knust en taxi.

Mye uvær

Lørdagen preges av mye vær enten man befinner seg sør eller nord i landet. En del fylker avslutter vinterferien denne helga, mens ferien starter i Buskerud, Hordaland, Oppland og Rogaland.

– Skal folk ut i naturen og på utsatte plasser, er det viktig å følge med på vær- og føremeldingen, er rådet fra vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt