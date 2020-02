I Oslo har et tre falt over en taxi i Stensgata. Operasjonsleder Per-Ivar Iversen sier til TV 2 at det er store skader på bilen.

– Drosjesjåføren er betraktet som lettere skadd, da noen vinduer i bilen har blitt knust, sier han.

Nødetatene er på stedet og sjåføren blir ivaretatt av helsepersonell.

Veien er helt sperret på stedet, det gjelder også for buss og trikk. Iversen opplyser til TV 2 at det også har løsnet en strømkabel på stedet.

På E18 ved Slependen i Bærum, har et gjerde delvist blåst ned en skråning over veien.

Politiet melder at det er fare for at gjerdet kan rase ned på E18.

– Et kjørefelt er sperret på stedet. Politi og brannvesen jobber med å få fjernet gjerdet, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Flere meldinger

Oslo politidistrikt fikk også flere meldinger om et tre som hadde falt over veien og sperret for trafikken på Billingstadveien i Asker.

Iversen sier til TV 2 at brannvesenet har vært på stedet og fjernet treet fra veibanen.

Et tre blåste også over ende ved E18 ved Frognerstranda i Oslo. Treet lå en stund i kollektivfeltet, men ble fjernet etter kort tid.

Ved Holmensenteret, som også ligger i Asker, ble et telt tatt av vinden lørdag morgen. Det sperret delvis et kjørefelt på Slemmestadveien. Klokken 10.25 melder politiet at teltet er fjernet.

I tillegg opplyser Iversen om et mindre tilfelle i Sandvika, der et tre står og lener seg litt på noen ledninger. Brannvesenet er på vei til stedet.

– Det er ikke til hinder for trafikken, det står bare og lener seg på noen ledninger, sier han.

KNUST RUTE: En Taxisjåfør er lettere skadd etter at et tre falt over en bil. Foto: Anders Stensås/TV 2

Trær i veibanen

Øst politidistrikt opplyser at de har fått melding om et tre som har blåst over ende og ligger i veibanen på E6, ved avkjøringen til Svinesundparken i Halden.

– Politiet har også mottatt flere meldinger på trær som har veltet i området Halden, skriver politiet på Twitter.

110-sentralen Øst melder på Twitter at brannvesenet er på vei for å fjerne et tre som sperrer FV156, Nesoddveien.

Politiet i Agder opplyser at de i løpet av morgentimene har fått flere meldinger om trær og ledninger som har blåst ned.

– Vi varsler Vegtrafikksentralen som sender folk ut for å rydde opp, skriver de på Twitter.