Nicholas Todd Sutton ble dømt til døden i 1986, etter at han drepte Carl Estep som var innsatt i samme fengsel som han.

Da han drepte Estep, sonet Sutton en dom for å ha drept bestemoren sin da han var 18 år gammel. Det skriver CBS.

Torsdag ble han henrettet i den elektriske stol.

Dermed ble han den femte personen i staten i løpet av 16 måneder, som har valgt å henrettes på den måten fremfor med giftinjeksjon.

Tennessee og Virginia er de eneste amerikanske statene som har foretatt henrettelser i elektrisk stol de senere år. I Virginia har ingen blitt henrettet på denne måten siden 2013.

Støttespillere av Sutton har jobbet for at han skulle unngå dødsstraffen, men guvernør i Tennessee, Bill Lee, uttalte onsdag at han valgte å ikke gripe inn.