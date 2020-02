Ifølge nettstedet Politico startet februar mørkt for flere av de håpefulle presidentkandidatene hos Demokratene. Både tidligere visepresident Joe Biden, tidligere South Bend-ordfører Pete Buttigieg, og senatorene Elizabeth Warren og Amy Klobuchar har skralt med penger igjen til å drive valgkamp på.

Samtidig har Vermont-senator Bernie Sanders økte oppslutning sørget for en solid rekke donasjoner til hans valgkamp, og milliardærkandidat Mike Bloomberg har brukt milliardær av sin egen formue, og har mer å ta av.

Store forskjeller

Der Sanders rapporterte torsdag at han har tett opp mot 158 millioner norske kroner på kontoen, har nummer to på listen, Joe Biden, rett under 66 millioner kroner. Buttigieg ligger noe under Biden med 61 millioner kroner, mens de to senatorene Klobuchar og Warren har minst igjen, med henholdsvis 26,9 millioner og 21,3 millioner.

Warren brukte opp store summer, størstedelen av det hun hadde, i januar, og sitter nå kun igjen med drøyt en tiendedel av hva hun hadde på nyåret.

Ifølge Politico er dette en kritisk tid i vaglkampen, og om kort tid, under Supertirsdag 3. mars, skal det kjempes om en tredjedel av delegatene som kan kapres. Nettsiden anslår at bare et fåtall av kandidatene vil ha råd til å drive en fullverdig valgkamp i alle de 14 statene det skal stemmes i.

Torsdag ba Buttigieg støttespillerne sine om 120 millioner kroner for å drive slagkraftig videre.

Kort tid

– Vi må også nå slå en milliardær som kaster kolossale summer inn i TV-reklame istedenfor å drive valgkamparbeid, skrev den tidligere ordføreren i en epost, med henvisning til hans konkurrent Mike Bloomberg.

– Vi trenger å samle inn en omfattende pengesum, rundt 13 millioner dollar, før Supertirsdag den 3. mars, for å holde oss konkurransedyktige, fortsetter han i eposten.

Om han skal greie det målet, må han samle inn mer enn én million dollar, nesten 9,3 millioner kroner, daglig, frem til da.

Ifølge Bloomberg er det kun Sanders og de to milliardærene blant kandidatene, Tom Steyer og Mike Bloomberg, som har brukt mer enn én million dollar på politisk TV-reklame i forkant av Supertirsdag.