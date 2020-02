To menn er pågrepet etter at politiet i Oslo rykket ut til et slagsmål mellom 6-7 personer i Oslo natt til lørdag.

– En kvinne er slått med batong og skadet, skriver politiet på Twitter.

Politiet rykket ut med flere patruljer til leiligheten etter at de fikk melding klokken 02.23.

De resterende som var i leiligheten blir avhørt og dimmitert fra stedet, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet til TV 2.

– Det kan tyde på at slåsskampen har oppstått som følge av en krangel om penger, sier han.

Natt til lørdag ble det også meldt om en annen voldsepisode i Oslo der en batong ble brukt, da en mann ble ranet, men ifølge Stokkli er det ingenting som tyder på at disse situasjonene har noe med hverandre å gjøre.