Fredag kom nyheten om at over 50.000 mennesker er bedt om å holde seg hjemme i Codogno og ni andre småbyer i Italia, som følge av at 16 personer er smittet av koronaviruset covid-19.

Nå melder den italienske avisen Corriere Della Sera at en 78 år gammel mann er død som følge av viruset. Mannen døde i Padova i nordøstlige Italia.

Fredag ble det påvist 16 nye smittetilfeller i Italia, ifølge The Washington Post.

Blant de smittede i Lombardia er fem sykepleiere og leger på sykehuset i småbyen Codogno, som behandler en 38-årig mann for viruset, opplyste den regionale helsesjefen Giulio Gallera på en pressekonferanse fredag.

38-åringen ble ifølge The Washington Post syk etter å ha spist middag med en person som nylig hadde returnert fra Kina. Smitten skal videre ha spredd seg til hans kone og en nær venn.