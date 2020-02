Det har lenge vært spekulert i om man vil få et gjensyn med «Friends»-gjengen.

Fredag kveld bekrefter HBO Max at det vil komme en spesialepisode med «Friends»-gjengen.

Flere av skuespillerne har også delt nyheten på sine kontoer i sosiale medier.

«Det er offisielt, Friends fans», skriver WarnerMedia i en pressemelding.

Godt betalt

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Matthew Perry ser imidlertid ut til å tjene godt på innspillingen.

Skuespillerne vil tjene mellom 21 og 23 millioner norske kroner hver på episoden, har en person som er tett på forhandlingene uttalt til The Wall Street Journal.

I utgangspunktet ble de tilbudt omkring 9 millioner kroner, men det takket de nei til, ifølge kilden til The Wall Street Journal.

Til tross for at The Wall Street Journal og andre amerikanske medier lenge har meldt om reunionen, var det først fredag kveld WarnerMedia bekreftet ryktene.



Skal hjelpe strømmetjeneste

Til tross at store summer utbetales til «Friends»-gjengen, er planen at det skal tjene WarnerMedia godt i lengden.

Spesialepisoden skal nemlig være med på å rekruttere abonnementer til den kommende strømmetjenesten HBO Max, som finansieres av WarnerMedia.

HBO Max er en kombinasjon av den nåværende HBO-tjenesten og en ny plattform, samt filmer og TV-serier fra Warner Bros.-biblioteket.

HBO Max har allerede sikret seg «Friends»-serien i biblioteket sitt.

Mange rykter

Mistanken om at «Friends» skal returnere på skjermen begynte allerede å svirre i oktober i fjor, da Jennifer Aniston postet et bilde med resten av «Friends»-gjengen som spiste middag.

I juni i fjor skrev TV 2 at Aniston i et intervju med Ellen DeGeneres fikk spørsmål om det kunne bli en gjenforening.

– Hvorfor ikke? Jeg ville gjort det, sier Aniston i intervjuet, som det har blitt delt et klipp av på Instagram.

Ifølge Aniston, som spilte Rachel Green i serien, er alle de seks skuespillerne åpne for et comeback.

– Jentene ville gjort det. Og guttene ville gjort det. Det er jeg sikker på. Alt kan skje, sier Aniston.

Saken oppdateres!