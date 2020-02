Jim Solbakken er tidligere blitt anklaget for å ha hjulpet den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr i å forlate landet etter at spilleren ble tiltalt for voldtekt.

Sarr er internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter får ham ikke utlevert.

Frikjenner Molde og Solskjær

Men i en uttalelse til podkasten Beyond the Pitch på Instagram, benekter Solbakken for dette. Tidligere denne uken ble det meldt at Solbakken skulle stille opp i podkasten. Det skjedde aldri. I stedet ba han dem sende ut en uttalelse.

Det var Dagbladet som omtalte saken først i Norge.

«Molde Fotballklubb har ikke gjort noe galt her, de kunne ikke stoppe spilleren å spille eller avslutte kontrakten hans mens dette var under etterforskning. Dette er slik loven er.»

Ole Gunnar Solskjærs rolle i saken er blitt et fokus i England etter at The Telegraph skrev om saken forrige uke. Solskjær hentet i sin tid Sarr til Molde, og var selv på utlån fra Molde til Manchester United da senegaleseren ble frigitt i fjor.

Solbakken, som er god venn med kristiansunderen, mener det er helt feil å involvere Solskjær i saken.

«Molde og spilleren ble enige om å avslutte kontrakten 19. januar etter at han ble funnet ikke skyldig i retten og etter at "OGS" hadde dratt til Manchester. Så Ole hadde ingenting med dette å gjøre, og å legge noen skyld på ham i denne tragiske saken, er også helt feil.»

«Den siste jobben jeg gjorde for spilleren var å hjelpe Molde og spilleren som sa opp kontrakten sin i Molde 19. januar. Jeg tok ham ikke med til Russland, det ble gjort med en agent fra Portugal. Jeg tok ham ikke med til klubben i Emiratene, det ble gjort av en agent fra Frankrike. Disse to overføringer etter Molde av andre agenter, er godt dokumentert, så jeg skjønner virkelig ikke hvorfor dette blir lagt på meg, annet enn for å skape en god historie i media i Norge.»

Solbakken avslutter med å fortelle at podkasten bør ta kontakt med spillerens advokat Mette Yvonne Larsen, i stedet for ham.

«For showet ditt er det bedre å snakke med spillerens advokat, fru Mette Y Larsen, ettersom jeg ikke har snakket med spilleren på nesten ett år.»