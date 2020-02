Christensen melder dette på sin Facebook-side fredag kveld.

36-åringen opplyser om at hun ga beskjed om at hun ikke ønsker å stille til valg i 2021 på et styremøte i Vestland Ap fredag.

– Å stille til valg er en langsiktig forpliktelse. Da må man vite helt sikkert at man er den i forsamlingen som aller mest og mest av alt vil sitte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe et halvt tiår fram i tid. Jeg sier fra nå fordi snakk om politikere er kjedelig. Politikere er ikke viktige. Politikk derimot, politikk er viktig, skriver hun på Facebook.