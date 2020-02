To menn dømt for å ha voldtatt jente som var på rømmen fra barnevernsinstitusjon

Gulating lagmannsrett har dømt to unge menn til fengsel for voldtekt. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

To unge menn er i Gulating lagmannsrett dømt for gruppevoldtekt av en 15 år gammel jente, kort tid etter at jenta hadde dømt fra en barnevernsinstitusjon.