En kvinne fødte fredag kveld et barn inne på McDonalds på kjøpesenteret Nordstan i Gøteborg, melder Expressen.

Ambulanse og politi ble tilkalt.

– Patruljen har kontroll på åstedet og lar ambulansepersonellet jobbe i fred, sier Christer Fuxborg, politiets talsmann, til Expressen.

Den svenske avisen skriver at de har opplysninger på at mange mennesker samlet seg på stedet under hendelsen.

Ifølge politiet ser det ut som at alt har gått bra og at ambulansen har fraktet kvinnen og et barn til sykehuset.

– Det er ganske merkelig at et barn blir født på Nordstan på en fredagskveld. Det skjer ikke hver uke, konstaterer Fuxborg.