Norsk ildsjel vil redde verdens 4. eldste klubb fra å gå konkurs

Worksop Town fronter seg selv som verdens 4. eldste klubb, stiftet i 1861. Det hersker litt tvil om hvorvidt dette stemmer da klubben ikke er omtalt i britisk presse før tidlig 1870-tallet.

Det som er helt sikkert er at klubben er veldig gammel, og nå kjemper for sin eksistens.

Det rigges til kamp i det sure været når Worksop Town tar i mot Newcastle Town på nivå åtte i det engelske ligasystemet.

Men bak fasaden av fish & chips på Sandy Lane lurer økonomisk avgrunn. Klubben har slitt økonomisk de siste 15 årene, nå må klubbens supportere samle inn 30.000 pund (om lag 360 000 norske kroner) før den 28. februar for at investor Peter Whitehead skal ta over Worksop Town og slette klubbens gjeld.

– Vi har åpenbart hatt våre opp- og nedturer gjennom tidene, men dette er den verste perioden, sier æresmedlem av Worksop Town, Keith Ilett.

– Hvis vi klarer å få inn 30.000 pund, får vi inn ny eier som forhåpentligvis vil ta oss videre.

ÆRESMEDLEM: Keith Ilett er æresmedlem av Worksop Town.

Initiativtakeren for redningsaksjonen er imponert over hvordan supportere og tidligere profesjonelle spillere har vært med for å bidra til å redde klubben, men er spesielt overrasket over støtten Worksop har fått fra Norge.

Hjelp fra uventet hold

I Egersund bor fotballentusiast Kjell Åvendal. Han er det en på engelsk kaller en «groundhopper». Åvendal var supporter av Liverpool, men da ukelønningene til spillerne oversteg det han tjente på 10 år, mistet han litt av interessen for klubben fra Merseyside.

– Jeg var på kamp i Worksop og hadde jeg på meg en EIK-drakt (Egersunds IK, journ.anm) med gule og svarte striper. Da kom det en kar bort og spurte hvilken drakt det var. Det viste seg å være John Stocks, som er klubbhistoriker i Worksop. Med mine interesser var det en perfekt match, sier Åvendal.

INITIATIVTAKER: Kjell Åvendal er det norske bindeleddet mellom Egersunds IK og Worksop Town.

Det utviklet seg til et fint vennskap mellom Stocks og Åvendal, og flere ganger har egersunderen besøkt Stocks i Worksop for å gå på kamp i den lille byen i Nottinghamshire.

Da Stocks sendte en melding til Åvendal på Facebook og fortalte om Worksop Towns finansielle problemer, tenkte nordmannen fra «Okka by» at her måtte det handles.

– Jeg begynte å tenke om jeg skulle kaste inn 50 eller 100 pund for å lette samvittigheten, men så er jeg en slik mann som av og til får noen glupe ideer eller «crazy» ideer. Da kom tanken om at jeg skulle lage en kampanje som heter «Brothers in arms» slik at også våre supportere kan bidra med noe.