TV 2s avsløringer om at idretten føler seg overkjørt av regjeringen har også satt følelsene i sving på Stortinget.

I et eksklusivt intervju med TV 2, retter tidligere idrettspresident Tom Tvedt en pekefinger mot regjeringen og statsminister Erna Solberg. Tvedt mener regjeringen har overkjørt idretten, og brutt med prinsippet om at idrettens skal være uavhengig av staten.

– Jeg vil si at regjeringen overkjørte norsk idrett i denne situasjonen, sier Tvedt til TV 2.

Tvedt får umiddelbar støtte av Senterpartiet, som varsler at de vil ta saken opp på Stortinget. Finanspolitisk talsmann, Sigbjørn Gjelsvik, krever at regjeringen legger fram dokumentasjon på hva som har skjedd.

– Jeg forventer å få vite hva som har skjedd. Hvem som har tatt initiativ her, og på hvilket tidspunkt idretten ble informert. Vi vil ha fakta på bordet.

– Så dette skal få konsekvenser?

– Ja, dette skal vi grave i, og finne ut av, og det skal få konsekvenser, sier Gjelsvik.

– Problematisk

TV 2s avsløring vekker oppsikt i forskningsmiljøet også. Postdoktor Gaute Brevik Heyerdahl ved Norges Idrettshøyskole er ekspert på idrettshistorie, og kan ikke huske at idretten har blitt politisk på en lignende måte i Norge.



Derfor forstår han Tvedts utspill.

– Det har jeg full forståelse for. Jeg kommer ikke på noe lignende tilfelle i Norge i alle fall. Internasjonalt skjer det hver dag, sier Brevik Heyerdahl til TV 2.

For hvis idretten er brukt i et politisk spill av regjeringen, mener professoren at det er problematisk.

– Det er jo prinsipielt problematisk, i aller høyeste grad, sier Heyerdahl, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hva er det som er problematisk med det?

– Det stiller spørsmål med idrettsdemokratiet. Det strider mot prinsippet om idrettens autonomi, og selvråderett, sier Heyerdahl.

Det betyr ikke at idretten historisk sett aldri har vært under politisk press i Norge.

Kina bruker idretten politisk

– De eneste eksemplene som ligner er for eksempel da Norge diskuterte om Tyskland skulle få være med i OL i 1952, som jo var rett etter krigen. I 1980 boikottet også Norge OL i Moskva av politiske grunner. Men den gangen var det idretten selv som tok avgjørelsen, selv om de kanskje var under et visst politisk press.