– Vi håper krigen tar slutt før Salwa begynner å forstå

Pappa Abdullah Al Mohamad og lille Salwa har akkurat kommet tilbake fra markedet når TV 2 får tak i dem. Med en smilende tre-åring på armen setter Abdullah seg til rette i sofaen i huset der de bor midlertidig.

Pappa Abdullah og Salwa viser frem kosedyret Ponni.

Det tar ikke lang tid før Salwa vrir seg unna, hun må ha yndlingsleken sin; kosedyret Ponni.

– Jeg liker hester, forteller Salwa.

Pappa Abdullah nikker bekreftende:

– Ja, hun er glad i hester. Men Ponni har dessverre blitt litt slitt. Han har noen løse tråder, så han ser litt trist ut.

Pappaen drar i trådene og forsøker å forme dem til et smil.

– Sånn får vi Ponni til å bli glad, vi lager et smil.

Salwa er uenig i fremgangsmåten.

– Nei, sånn blir han glad!

– Hva annet liker du da, Salwa?

– Jeg liker å le når flyene kommer. Det er ikke skummelt, det er morsomt.

Drevet på flukt

Familien Al Mohamad er blant de om lag 900,000 som har blitt tvunget på flukt etter at syriske regimestyrker med støtte fra Russland, angrep Idlib-provinsen med full styrke i desember i fjor.

For halvannen måned siden dro de i all hast fra hjembyen Saraqib. Nå bor de hos venner i Sarmada, like ved den tyrkiske grensen.

Salwa og familien flyktet fra Saraqib til Sarmada for halvannen måned siden. Foto: Privat

– Bashar al-Assad og den russiske hæren har tatt kontroll over Saraqib. Så vi dro fra stedet. Hele byen flyktet. Det er ingen igjen, selv kattene har forlatt byen, sier Abdullah til TV 2.

Men krigen er likevel overalt. Regimets styrker tar kontroll over stadig større deler av Idlib-provinsen, som er det siste området opprørerne kontrollerer.

I FNs sikkerhetsråd onsdag blokkerte Russland en resolusjon med krav om våpenhvile nordvest i Syria. Det syriske regimet har støtte fra Iran og Russland. FN sier at situasjonen er verre enn de hadde regnet med på forhånd, og den siste flyktningkrisen er den verste så langt i den neste ni år lange krigen.

Det er ofte flere titalls luftangrep om dagen.

– For tre minutter siden hørte jeg lyden av en bombe, men det var et stykke unna, forteller Abdullah.

Gjør krigen om til en lek

I et forsøk på å beskytte datteren bestemte Abdullah seg for å gjøre krigen om til en lek.

– Krigen påvirker de store før de små. Og når de voksne sliter, så vil også de små slite. Derfor prøver jeg og moren til Salwa å jobbe for at hun ikke skal forstå at det er krig, sier Abdullah.

Videoen av far og datter som ler mens bombene faller har gått verden over.