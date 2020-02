I Sverige ble 200 hunder drept eller skadet av villsvin i 2019, viser tall fra Agria Dyreforsikring.

Det uønskede dyret har en stor bestand i Sverige, og nå er villsvinet på full fart inn i norsk natur.

– Det er ingen grunn til at hendelser som skjer i utlandet med villsvin ikke skal kunne skje her, sier pressevakt i Mattilsynet til TV 2.

Tidlig vår

Mild vinter og tidlig vår i store deler av Sverige gjør at antallet villsvin fortsetter å øke.

Dette gjenspeiler også antall hunder som havner i dødskamp med villsvinet.

– Tallene viser drepte og skadede hunder i Sverige, men vi vet at villsvinet er på full fart inn i norsk natur, sier veterinær Marte Ottesen i Agria Dyreforsikring i Norge.

Det er hovedsakelig i Østfold ved grensen til Sverige at villsvinet blir stadig med framtredene.

Topper statistikken

Villsvinet topper statistikken for angrep på hund, foran bjørn, ulv og gaupe, som kun forårsaker noen få av de rapporterte skadene.

Villsvinbestanden i Sverige i 2019 var på rundt 300 000 dyr, og det ser ikke ut til at de vil innføre et maksimalantall for bestanden.

– Derfor kan vi forvente en innvandring i tiden fremover, forteller Nora Nygaard, presseansvarlig i Agria.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har laget en handlingsplan for å unngå at villsvinene klarer å etablere seg, og den uønskede arten overvåkes for å unngå spredning.

Villsvin-dusør

Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Dette gjelder både for dyr som er funnet i naturen og for påkjørte dyr.

Siden villsvinet bidrar til å spre smittsomme dyresykdommer, blant annet afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning.

– Å ta prøver av syke og selvdøde dyr, inkludert påkjørte dyr, er den viktigste overvåkingen vi kan gjennomføre på villsvin i Norge, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

Godtgjørelsen blir utbetalt til den som varsler Mattilsynet om funnet slik at vi kan hente det ut og undersøke det.

(NTB/TV 2)