I TV 2-programmet Presseklubben avslører Høyre-statsråden hvilket triks han bruker for å unngå politiske diskusjoner når han er ute på byen.

– Jeg blir jo mer kjent igjen enn før. Men problemet med å bli kjent igjen som politiker, er jo at folk ikke alltid skal si noe hyggelig til deg, sier han.

Politisk talent

Det er bare noen uker siden Henrik Asheim ble forskning- og høyere utdanningsminister i Erna Solbergs regjering. Men 36-åringen har lang fartstid i norsk politikk og har vært innvalgt på Stortinget siden 2013.

Asheim blir sett på som et stort politisk talent og blir av flere omtalt som en mulig kommende leder i Høyre.

I 2017 vikarierte han som kunnskapsminister da Torbjørn Røe Isaksen var i pappaperm, og 24. januar i år fikk han fast plass rundt Kongens bord.

Har et triks

Men privat har han et triks for å slippe å diskutere politikk.

– I jobben som politiker så har jeg fløyet mye. Og det gjør at jeg har blitt ganske godt kjent med hvordan det er å jobbe på et fly. Så hvis noe sier sånn «Å, er ikke du han fra Høyre?», så sier jeg bare «Nei, nei, jeg er purser i SAS, jeg!».

– Altså flyvert?

– Ja, jeg spiller flyvert i SAS når jeg er ute på byen. Og det kan jeg stå i ganske lenge, for jeg har fløyet såpass mye at jeg kan alt det der «Cabin crew, arm doors, cross check and report». Det kommer jeg alltid unna med! sier han.

Møtte sin overkvinne

Men det er ikke alltid trikset går helt etter planen.

– En gang møtte jeg ei dame som viste seg å være purser i Norwegian. Og da ble det blitt krevende, for da begynte hun å stille spørsmål om paxing og sånn, og det vet jeg ikke hva er. Ellers er det veldig ofte at jeg har klart å komme unna med det, ler han.

