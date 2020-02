Se toppoppgjøret Leicester-Manchester City på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 18.00.

Etter det ble kjent at UEFA vil utestenge Manchester City fra Champions League i to år, er blitt spekulert i en potensiell spiller- og trenerflukt fra klubben.

Manchester City-fansen pustet nok lettet ut da Josep Guardiola gikk ut og sverget troskap til klubben etter kampen mot West Ham.

Avbildet med Real Madrid-drakt over skulderen

Men fredag publiserte den spanske avisen AS et eksklusivt intervju med Raheem Sterling som neppe har beroliget dem med lyseblått hjerte om at han vil bli værende i klubben ut kontraktstiden.

På forsiden av fredagens avis står Sterling med en Real Madrid-drakt drapert over den ene skulderen og en City-drakt over den andre.

Den lynhurtige angriperen har lenge vært koblet til Real Madrid. Og på spørsmål om han kunne tenkt seg å spille for Los Blancos, svarer han dette:

– Det er en av de tingene... Akkurat nå er jeg i City og er veldig tilfreds med det. Men jeg må si at Real Madrid er en fantastisk klubb. Når man ser den hvite drakten vet man nøyaktig hva klubben står for – den er gigantisk. Men samtidig er jeg under kontrakt med City og må respektere det. Men det er en fantastisk klubb, sier 25-åringen til AS ifølge Sky Sports.

– Jeg vil fortsette å si at det er en fantastisk klubb, og det er nydelig vær, men jeg vil også fortsette å si at jeg er fornøyd i City.

Slik svarer Pep

Intervjuet har naturligvis skapt en viss oppstandelse i Fotball-England. Og Guardiola fikk spørsmål om hva han syntes om uttalelsene på fredagens pressekonferanse før kampen mot Leicester lørdag kveld.

– Spillerne er i sin fulle rett til å prate om det de tror på. Jeg er fullstendig overbevist om mine spilleres dedikasjon. Den har de vist over flere år.

– Ingen vet hva som vil skje, men akkurat nå har jeg ingen tvil om dedikasjonen til mine spillere de siste tre månedene, i hver eneste kamp, sier City-manageren ifølge Manchester Evening News.

Katalaneren har ennå gitt opp håpet om Champions League-spill neste år. Klubben har allerede varslet at de vil anke dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Vi kan ikke endre hva folk tenker. Jeg vet hvor hardt vi jobber. Jeg er så stolt over hvor hardt vi har jobbet i all disse årene. Ingen har hjulpet oss utenfra, vi har gjort det dag for dag, kamp for kamp.

– Dette er ikke ferdig, det er ikke over. Vi anker som en klubb og ser hva som skjer.