– En stor skam at de ikke klarer å holde vidda åpen

Store snømengder og kraftig vind skaper store utfordringer på fjellovergangene i Sør-Norge.

Nok en gang er riksvei 7 Hardangervidda stengt på grunn av uvær. Og veien blir ikke åpnet igjen fredag.

Regjeringen har bestemt at Riksvei 7 skal utvikles til å som hovedveiforbindelse mellom øst og vest for reiseliv og persontrafikk. Likevel har Hardangervidda aldri vært mer stengt enn nå.

Selv om uværet herjer, mener flere at det ikke bare er været sin skyld i den stengte fjellovergangen.

– En stor skam

Bilberger Bjørn Lægreid, som også er kjent fra TV-programmet «Vinterveiens helter» på National Geographic, har selv brøytt på Hardangervidda i over syv år og skjønner ikke hva som er Statens vegvesens problem.

– Nå er jeg er rett og slett forbannet. Det er en stor skam at Statens vegvesen ikke klarer å holde vidda åpen. Været får vi ikke gjort noe med. Men dersom Statens vegvesen hadde prioritert strekningen høyere, ville de ha klart å holde den åpen, sier Lægreid som først raste over prioriteringene i BA.

Lægreid mener det er helt tydelig at Statens vegvesen nedprioriterer Hardangervidda.

– De stakkarene som brøyter der oppe, står på som bare det med det utstyret de har. Dersom Statens vegvesen hadde fått opp nok utstyr og bemanning, ville mannskapene ha klart å holde unna de skyhøye kantene mellom stormene, slik at vi villa ha fått en kortere periode med både stengning og kolonnekjøring, sier Lægreid.

– Sett inn ekstra materiell

Tall fra veitrafikksentralen viser at fra 1. januar til 10. februar i år var Hardangervidda stengt i 369 timer og hadde i tillegg 222 timer kolonnekjøring i samme periode.

– Dette antallet timer utgjør over 35 prosent av tiden. Det er helt vanvittig, sier daglig leder Leiv Anders Vambheim i Hardangerviddatunnelene.

STENGT: Slik så det ut på riksvei 7 Hardangervidda fredag. Foto: Statens vegvesens webkamera

Han kjemper naturlig nok for tunneler på vidda. Men Vambheim mener at Statens vegvesen absolutt burde løfte blikket og se til hva Bergensbanen gjør nå om dagen, når det stormer som verst.

– Ingen forventer at de skal klare å holde Hardangervidda åpen med dagens mannskap og utstyr. Men jeg må si at jeg er overrasket over at Statens vegvesen ikke gjør som Bane Nor, og setter inn ekstra freser og brøytemateriell når stormene herjer – slik at de klarer å holde åpent, sier Vambheim og rister på hodet.

Bekymret

Vambheim frykter at det ligger et politisk spill bak de mange stengningene.

– Når Hardangervidda er mye stengt, og det går mange dager før den åpnes, går naturlig nok trafikktallene ned. Når politikerne ser at trafikkstallene går ned, tenker de at det ikke er så attraktivt å kjøre over Hardangervidda. Tall kan brukes til så mye. Så dette gjør oss bekymret, sier Vambheim.