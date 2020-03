Det blir hardt for deltakerne i TV 2s nye reality-satsning Kompani Lauritzen.

Izabell (Benedicte Izabell Ekeland) (29), artist. Lise Karlsnes (40), artist.

Emil Solli-Tangen (29), operasanger.

Desta Marie Beeder (32), programleder.

Øyvind «Vinni» Sauvik (44), artist.

Abiel Tesfai (31) programleder/DJ.

Henrik Thodesen (39), komiker.

Marte Bratberg (30), radiovert.

Wanda Mashadi (27), tv-personlighet.

Vita Mashadi (27), tv-personlighet.

Raymond Kvisvik (45), tidl. fotballspiller.

Lasse «Lazz» Jensen (38), artist.

Håvard Lilleheie (47), programleder.

Siri Kristiansen (41), radioprogramleder.

God kveld Norge møtte de 14 kjendisene under innspilling på Setnesmoen militærleir på Åndalsnes i Møre og Romsdal, og de kunne fortelle om harde kår.

– Tøft, tungt, kaldt og vått, forteller Vita Mashadi (27) beskrivende om oppholdet.

– Blod, svette og tårer, kommer det fra tvillingsøster Wanda Mashadi (27).

Besvimte

En av dagene ble det derimot for tøft for Vita Mashadi, da hun svimte av på vei opp Rampestreken på den stupbratte Nesaksla.

– Jeg husker ikke så mye, men det var faktisk veldig dramatisk. Plutselig stivnet jeg helt og falt over ende. Da kom det masse legefolk som klippet av meg de våte klærne og prøvde å få i meg varmen. Etterhvert fikk jeg ansiktet fullt av iskaldt vann og hørte noen rope: «Vita! Vita! Hører du meg? Kan du si noe?».

– Jeg svarte bare at jeg vil fullføre! Så gråt jeg i ti minutter, forteller Vita Mashadi.

Lite mat og søvn

Komiker Henrik Thodesen (39) forteller at det til vanlig er mer enn nok mat, men at den ene dagen ble det for lite.

– Dag Otto delte ut én mentos-pakke som vi skulle ha på deling i løpet av dagen. Det er for lite, presiserer Thodesen.

– I tillegg skulle vi gå opp et fjell med tung sekk, uten mat, fortsetter han.

Programleder og DJ, Abiel Tesfai, beskriver oppholdet som noe av det hardeste han har opplevd. Søvn ble det minimalt av.

– Det er ingen som tør å sove. Man er redd for å bli vekket midt på natten og ut på oppdrag, forteller han.

God morgen Norge-programleder, Desta Marie Beeder, er derimot helt uenig.

– Hvis du jobber i God morgen Norge og står opp 03.45 om natten så er det ikke noe problem. Jeg gleder meg til jeg blir vekket midt på natten, for da kan jeg endelig briljere i noe, forteller den blide bergenseren.

Umyndiggjort

Deltakerne blir herset rundt av ekte befaler som jobber i militæret, noe som gjør opplevelsen autentisk. Musiker Øyvind «Vinni» Sauvik (44) synes det er vanskelig å tilpasse seg.

– Her får jeg ikke bestemme noen ting, men til vanlig bestemmer jeg alt. Jeg er vant til å leve i en veldig beskyttet tilværelse, så det var veldig utfordrende å bo så tett med folk. Det var som å være på leirskole, og være totalt umyndiggjort. Jeg har ingenting å si, du får kjeft for alt. Og du blir snakket til som om du er fire år. Det river i en kunstnersjel, sier artisten.

Programleder Marte Brattberg forteller at intimiteten er det koseligste.

– Vi sover sju og sju på rom. Håvard Lilleheie bodde på vårt rom. Han synger og leser til oss om natten, sier hun.

– Det er litt sånn klein leriskole-stemning, litt folkehøyskole. Det er utrolig morsomt, skyter Desta Marie Beeder inn.

Kompani Lauritzen har premiere på TV 2 lørdag 7. mars klokken 20.