Fire barn, alle fem år gamle, er savnet fra en barnehage på Fagerstrand. Barna har stukket av fra uteområdet i barnehagen.

– Vi fikk melding fra barnehagen litt over klokken 14, om at det var fire femåringer som var savnet derfra, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til TV 2.

Ønsker tips

Politiet har gått ut med en beskrivelse.

– Alle fire har vinterdresser, en med gul dress, en med svart dress, en med blå og svart dress og en med usikker farge, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Dersom noen observerer barna, ber politiet om å få inn tips på telefonnummeret 64 99 91 30

Operasjonslederen opplyser at politiet er på stedet med flere enheter.

– I tillegg har vi varslet politihelikopter som er på vei til å bistå oss, sier Vesttorp til TV 2.

Foreldre varslet

Barnas foreldre er varslet.

– Alle foreldre skal være varslet i forhold til å sjekke bopeler, for om barna kan ha gått hjem til noen av de som bor i nærheten, sier han.

Like før klokken 15.15 melder politiet at barnas boliger ennå ikke er sjekket.

Politiet fikk melding om at barna var savnet klokken 14.08 fredag. Vesttorp forteller at det var rundt klokken 13.40 at det ble oppdaget at barna var borte fra barnehagen.