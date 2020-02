Farmen-Stina skuffet over Erik Alfreds oppførsel: – Helt sykt

TV 2 møtte Stina Bakken (27) på Farmen kjendis' premièrefest.

Hun hadde nettopp sett de første klippene fra årets sesong, og var overrasket over hva som skjedde etter at hun røk ut den første uken.

– Jeg syns det ble unødvendig mye drama rundt hvem jeg valgte som storbonde.

Skittent spill

I tirsdagens episode av Farmen kjendis valgte hun Per Sandberg som storbonde, noe flere av de andre deltakerne reagerte sterkt på.

Spesielt Erik Alfred Tesaker (40) går langt i å hevde at Sandberg kun ble valgt fordi han manipulerte Bakken før hun reiste.

– Den siste brikken falt på plass da navnet til Per ble lest opp som storbonde. Det var flere som observerte at her har noen lusket i kulissene. Hun har vært syk og sliten, så har han plutselig blitt som en far for henne den siste kvelden? sier 40-åringen i programmet og lar kommentaren henge i luften.

Tesaker begrunner dette med at ingen av deltakerne på gården har sett Sandberg og Bakken snakke sammen, og beskylder derfor Sandberg for å ha spilt et skittent spill.

Han samler alle kjendisene til et felles møte, hvor han i plenum beskylder den tidligere politikeren for å ha vært uærlig og ufin mot Bakken.

27-åringen reagerer sterkt på Tesakers utspill.

– Jeg syns det er helt sykt at Per blir anklaget for å manipulere meg. For det første, så er jeg ikke et skadet lite lam som Erik Alfred skal ha det til. Ja, jeg var syk der inne, men psyken min var i behold selv om jeg var fryktelig fysisk dårlig. Jeg ble ikke manipulert, og jeg syns det er stygt å si det.

Taktikk

Bakken har forståelse for at mange av deltakerne reagerte på valget, og godtar at flere ikke visste at hun og Sandberg var blitt gode venner.

– Vi snakket en del taktikk sammen. Da står vi ikke rundt de andre og snakker om det, forklarer hun.

Selv om hun forstår at det var forvirring rundt storbondevalget, synes hun deltakerne håndterte situasjonen dårlig.

– Det er bedre å prate med hverandre før man roper ut «manipulering!».

Ingen sure miner

På den nevnte premièrefesten spurte TV 2 både Sandberg og Tesaker om krangelen.

Tesaker fortalte at det var en del han gruet seg til å se på TV.

– Jeg har veldig høy forbrenning, og det var lite mat der inne. Til vanlig er jeg i veldig godt humør, men når jeg får lite mat, blir jeg ganske sur. Derfor blir det en slags alterert versjon av meg selv der inne.