Nå må vi se langt etter kalde vintre

Årets vinter har vært en av de mildeste på lenge. Januar slo alle rekorder, og endte opp som den varmeste januarmåneden som er målt globalt.

I Norge ble det i januar satt varmerekorder i alle fylker sør for Nordland.

– Det har vært et veldig mildt vær, og det fortsetter sånn. Vi kan egentlig si at vinteren ikke kom, sier meteorolog Beathe Tveita i Storm.

I flere områder har det likevel vært snø i fjellet de siste ukene, i tillegg til forbigående snøfall i lavlandet.

– Når vi summerer opp vinteren, så er det veldig mildt. I januar var det ti til 15 grader varmere enn normalt flere steder, og også februar har vært veldig mild, sier Tveiten.

– Vi kan vel på en måte si at vinteren er over, legger hun til.

Vinteren er over

Tveitan understreker at det er for tidlig å si noe om månedene mars og april, men at tendensene tyder på at mildværet fortsetter.

– Det kan fort bli korte perioder med kaldere vær, men det er ingenting som tyder på langvarig kulde. De periodene vil ikke vare i en uke eller to, men kanskje i et par dager, sier Tveiten.

Den nærmeste kuldeperioden meteorologen kan spå i langtidsvarselet kommer allerede i slutten av neste uke. Da er det meldt kalde temperaturer og nedbør i store deler av landet.

– Det kan være nedbøren kommer i form av snø på lavlandet. Og i tillegg klarner det opp og blir fint vær med minusgrader.

Sett bort fra det lille kuldegyset er det meldt mildvær de neste ukene.

– Denne vinteren kan vel ende opp som den mildeste på lang tid. Det skjer jo en gang i blant, men denne vinteren har vært spesiell, sier meteorologen.

– Vanligere værtype

Botaniker Kristina Elisabet Bjureke har tidligere advart om at tidlig blomstring kan være en pekepinn på ubalanse i naturen. Når TV 2 kontakter klimaforsker Erik Kolstad ser han ut på en blomstrende rhododendron utenfor vinduet.

MILDT: Klimaforsker Erik Kolstad sier det vil bli lenger mellom de kaldeste periodene. Foto: Andreas R. Graven / NORCE

Han oppsummerer vinteren 2019 og 2020 som ekstremt mild og våt.

– Man kan kanskje si vi har hatt en veldig lang høst, som blir avløst av en tidlig vår, sier Kolstad, som er klimaforsker ved NORCE og Bjerknessenteret.

Han sier man ikke spesifikt kan knytte årets vinter til klimaendringer, men at den er et eksempel på noe som vil bli mye mer vanlig.

– Jeg gjør meg mange tanker om denne vinteren. For hvert år som går blir det mer og mer sannsynlig at dette blir en vanligere værtype om vinteren, sier Kolstad