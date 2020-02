– Det er fantastisk å se at han er tilbake, sier Thomas til TV 2 foran Froomes comeback.

Åtte måneder etter den karrieretruende krasjen i forbindelse med Criterium Dauphine på forsommeren i fjor, skal den 4xTour de France-vinneren endelig sykle ritt igjen, i UAE Tour som starter søndag.

– Vi har trent litt sammen. Han har fortsatt en vei å gå, men er langt forbi der til og med han selv forventet å være. Det er veldig kjekt å se at han er tilbake. Nå håper jeg at progresjonen fortsetter og at vi ser ham på startstreken i Tour de France til sommeren, sier Thomas når vi møter ham i forbindelse med TV 2 Sport 2-sendte Algarve rundt i dag.

– Ikke noe jeg tar for gitt

Det var i det siste oppkjøringsrittet til Tour de France i juni i fjor at det ulykksalige skjedde med lagkameraten. Brudd i nakken, lårbeinet, den ene albuen, hoften og ribbebeina ble resultatet da han mistet kontrollen på temposykkelen i en fart på 54 kilometer i timen.

– Dette er alt jeg har tenkt på de siste månedene; å sykle ritt. Det vil være en stor lettelse bare det å være tilbake i feltet igjen. Det føles som om jeg har fått en «second chance» etter en slik krasj. Dette er ikke noe jeg tar for gitt, sier Froome før det etterlengtede comebacket.

– Jeg er fortsatt langt unna nivået jeg var på i Dauphiné før krasjen. Jeg trenger tid på å komme tilbake i den formen, understreker han.

Etter at han ble utskrevet fra sykehuset har alt handlet om å komme seg tilbake. Det har vært en lang og smertefull kamp. Han er fortsatt ikke hundre prosent rehabilitert og blir naturligvis fulgt nøye opp av INEOS´ medisinske apparat. I treningsarbeidet har det handlet lite om intensitet og mest om volum for å bygge opp igjen basen.

– Det er fantastisk å være tilbake med guttene, men jeg må fortsatt jobbe med å øke styrken i foten som ble skadet. Vi ser imidlertid at dette bedrer seg raskt.

Sikter mot sin femte gule trøye

Froome mener at syvdagersrittet i ørkenen er en fin måte å komme seg tilbake i rittmodus på.

– Det er et fint løp å få testet beinet og komme meg tilbake å feltet igjen. Forhåpentligvis kan jeg gjøre en jobb for laget slik at vi kan få et best mulig resultat.

Hans store mål er å returnere til Tour de France i sommer og vinne sin femte gule trøye.

– Er det mulig for ham å komme tilbake på det nivået han var før, Thomas?

– Det tror jeg. Det kommer bare an på hvor lang tid det vil ta ham; om han klarer det allerede i juli eller om han trenger mer tid. Han er uansett på riktig vei, svarer Geraint Thomas.