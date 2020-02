Jack (31) fortsetter jakten etter å bli verdens beste – nå er neste hinder klart

– Jeg har alltid satt meg store mål. Nå er det opp til UFC hvilke kamper jeg får fremover. Målet om å bli verdens beste står fortsatt. Når det skjer fokuserer jeg ikke veldig mye på, sier Jack Hermansson til TV 2 Sporten.

Neste hinder for 31-åringen er 2. mai når møter den tidligere UFC-mesteren Chris Weidman. Det er fem utøvere som er ranket høyere enn ham og en seier mot Weidman kan sende han inn i debatten om en tittelkamp.

– Det blir bra å komme seg tilbake i buret. Jeg møter et stort navn som i tillegg er tidligere mester, sier Hermansson til TV 2.

Chris Weidman (35) var på høyden av karrièren da han slo UFC-legendene Anderson Silva, Vitor Belfort og Lyoto Machida i perioden 2013-2015. Men etter dette startet nedturen for amerikaneren. Han står nå med én seier på de siste seks kampene.

Likevel tror ikke Hermansson at kampen mot en dalende stjerne vil være et steg i feil retning i jakten på tittelen i mellomvekt-klassen.

– Jeg er alltid på jakt etter det beste alternativet. Jeg er nødt til å gå kamper og akkurat nå var Weidman den beste tilgjengelige. Selv om han ikke har vært på sitt beste de siste årene, er det veldig mange som kommer til å følge med på kampen. Dette er veldig bra eksponering for meg, sier 31-åringen.

Fikk forandret livet da han ble tatt inn i UFC

Hermansson er født i Sverige og flyttet til Norge da han var 18 år gammel. Kjærligheten til Norge har blitt sterk og når han går inn i buret er det Norges flagg som står ved siden av navnet hans.

Veien til å bli en del av UFC-sirkuset har vært lang og akkurat nå er han ranket som nummer seks i verden i mellomvekt-divisjonen. En vei som har vært lang og brutal.

– Jeg vokste opp med fem søsken. Det var veldig enkle kår. Vi hadde ikke spesielt mye penger, og da jeg var liten så vet jeg at faren min jobbet utrolig hardt. Han hadde fire-fem jobber samtidig, og prøvde å forsørge familien, sa Hermansson i en dokumentarserie om seg selv på Viaplay.

Da han var ni år gammel, døde faren.

Jack Hermansson tapte kampen mot Jared Cannonier i København. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Men etter at han ble en del av UFC har tidene endret seg for 31-åringen. Prestasjonene har gjort at han har fått bedre kontrakter og ifølge Nettavisen tjente han over én million da han tapte mot Cannonier i 2019, en kamp som varte i to runder.

– Forandringen fra før og etter UFC er stor. Etter jeg kom inn i varmen har jeg kunne leve av sporten. Det gjør at jeg kan fokusere 100 prosent på det jeg elsker.