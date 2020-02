– Det er som å være i fengsel

I en blokkleilighet midt Wuhan, bor Celia. Helt siden 23. januar har hun sammen med sin ektemann og sønn, vært innesperret. I likhet med resten av de 13 millioner innbyggerene i byen har hun blitt beordret til å holde seg innendørs. Eneste gangene hun og mannen har vært utendørs er når de har fått tillatelse til å gå i butikken for å handle det mest nødvendige.

– Når vi kommer hjem vasker vi klærne med desinfiserende middel, skoene våre plasseres i et ventilert område og vi gnir dem med 75 prosent alkohol. Deretter ødelegger vi de brukte maskene og hanskene med saks, forteller Celia Esquivel Salguero.

Siden kinesiske myndigheter ble innført strenge, ekstreme og historiske tiltak for å hindre spredning av coronaviruset, har det vært stille i millionbyen Wuhan. All trafikk inn og ut av byen er stanset. Temperaturene deres sjekkes regelmessig. Alle må bruke munnbind.

Til tross for strenge regler og risikotiltak trenger innbyggerne matvarer. Derfor må de forlate hjemmene sine enkelte dager.

Celia Esquivel Salguero er fra Guatemala. Hun er gift med Sam, som er fra Kina. Paret har bodd i Wuhan i ni år. Når 31-åringen går ut i gaten, tar hun bilder og legger dem på Instagram, Youtube eller Facebook.

Hun viser tillatelsen hun har fått for å gå ut og kjøpe mat. Foto: Privat

Trenger tillatelse for å gå ut

Via sosiale medier viser Celia dagliglivet i en by som er i krisetilstand.

Hun sier at hun var overrasket over hvor mye Wuhan har forandret seg i løpet av en måned. Ifølge henne er Wuhan med 13 millioner innbyggere vanligvis en travel by.

– Byen pleier å ha et yrende folkeliv og mye trafikk. Nå som det er innført karantene, er det lite folk i gatene og trafikken er nesten helt borte. Butikker er stengt. Byen er veldig stille, forteller hun.

Salguero sier at reglene er mye strengere enn noensinne, og at man trenger tillatelse for å gå ut.

Celia Esquivel Salguero kommer fra butikken. Foto: Privat

– Resten av dørene til sameiet hvor vi bor er låst. Og for tre dager siden ble det installert en kontrollpost ved hoveddøren til bygningen hvor vi bor. Formålet med dette er å kontrollere folk som går inn og ut av bygningen, sier hun.

Ettbarnsmoren forteller også at nå har bare ett medlem av familien lov til å forlate huset en gang hver tredje dag. De kontrolleres nesten overalt. Når de skal inn i butikker sjekkes kroppstemperaturen deres nøye.

I videoene hun legger ut viser hun hvordan hun handler mat i en by som er under karantene.

Når hun er ferdig med handlingen, går hun hjem. Da begynner den grundige desinfiseringen.