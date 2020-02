Svenskene har ikke hatt mye å juble for så langt i Ski Tour. Det toppet seg med smørebom på den 4. etappen. Jens Burman ble beste svenske herreløper på 14. plass. Blant kvinnene måtte Ebba Andersson se seg slått med over to minutter av Therese Johaug. Charlotte Kalla var nesten fire og et halvt minutt bak Johaug.

Etter fiaskoen luftet løperne sin frustrasjon i et møte med smørerne.

– Det er kjedelig at det skal handle om hva man har under beina. Mine ski var veldig dårlige, jeg måtte kjempe for hver meter, sier sprinteren Jonna Sundling til TT.

– Man må kunne gi tilbakemeldinger når det har truffet bra og når det ikke har truffet bra, sier Kalla.

– Er i for dårlig form

Emil Iversen forstår svenskenes frustrasjon, men har ikke bitt seg merke i at nabofolket har slitt med skiene.

– Jeg har ikke sett så mye til dem, for de er stort sett bak oss i løpene, smiler han.

Iversen har selv vært gjennom noen tunge uker.

– Jeg kan nesten ikke huske at jeg har hatt så mange dårlige dager og følt meg så dårlig når jeg går skirenn, forteller han.

Likevel har nordmannen stort sett vært på nivå med eller bedre enn svenskene.

– Det er litt artig å kjenne at ingenting fungerer og at man likevel er likt med de beste svenskene. Det er litt skremmende. Da er det dårlig stelt der. Det vil seg ikke for dem. Vi skulle gjerne hatt med en svenske eller to for å gi oss kamp, men sånn er det ikke. De må bare erkjenne at de er i for dårlig form. Men de kan ikke gi opp eller bare skylde på smørerne, for det er ikke bare det, sier Iversen.

Generasjonsskifte

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum er overrasket over den svake svenske sesongen.

– Jeg føler med mine kolleger. Den er ikke enkel. De har vært gjennom et generasjonsskifte der løpere som Marcus Hellner, Emil Jönsson og Johan Olsson har lagt opp. Det har nok tatt lenger tid enn de trodde og håpet på. De må starte på nytt. Hvis man ser nedover i aldersklassene har de noen vanvittige talenter som kommer opp, også på herresiden. Jeg spår en lys fremtid for dem hvis de klarer å forvalte talentene, sier trønderen.

Han mener den negative trenden kan bli selvforsterkende.

– Suksess avler suksess. Det er lettere å gjenskape suksess når man har suksess. Det er veldig vanskelig å snu det når man har en dårlig trend. Da kan det bli dårlig stemning og ende opp med at ingen drar i samme retning. Men jeg har ikke prøvd det, for jeg overtok et lag som var velfungerende. Men jeg føler virkelig med mine svenske kolleger, understreker han.