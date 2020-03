Charlotte (26) trengte operasjon for å overleve – oppgitt over influensere som gjør det frivillig

– Det var veldig mye tilrettelegging for at ting skulle gå. Jeg hadde for eksempel en seng i klasserommet, og jeg hadde med en sykepleier en dag som snakket om smitte.

Immunforsvaret hennes er fortsatt svekket grunnet den daglige medisineringen, men etter hvert som hun har blitt eldre, har tilstanden forbedret seg.

Men livet består fortsatt en del av blodprøver, legebesøk og sykehusinnleggelser.

Til tross for dette, lever hun et ganske normalt liv. I dag tar hun opp fag hun har gått glipp av som følge av komplikasjoner. Drømmen hennes er å bli sosionom.

– Jeg vil jobbe innen helse, for det opptar meg veldig mye, forteller hun.

Fikk tilbud om plastisk operasjon

Etter operasjonen har hun fått et stort arr på magen, og hun har selv følt på stor usikkerhet rundt dette.

ARR:Charlotte Dalen Larsen vil beholde arrene fra 2003. Foto: Privat.

– Jeg har slitt mye med dårlig selvtillit, og jeg syntes det var ekkelt å gå i bikini fordi jeg har opplevd å få mange blikk fordi jeg ser «annerledes ut».

– Jeg har fått tilbud om plastisk kirurgi for å gjøre arret mindre synlig, men det er ikke aktuelt fordi det har blitt en del av hvem jeg er. I tillegg minner det meg på hva jeg har kommet meg gjennom, og hvor sterk jeg har vært på veien, forteller Dalen Larsen.

Oppgitt over influensere

Hun synes det er synd at det har blitt så vanlig å utføre plastisk kirurgi for å endre på kroppen sin. Hun blir oppgitt over måten blant annet influensere promoterer operasjoner.

– Jeg mener at måten plastisk kirurgi blir promotert på er med på å påvirke mange til å få dårlig selvfølelse. Man skal være fornøyd med seg selv, og jeg synes det er synd at så mange føler at de må operere seg for å se bra ut.

Hun mener at man glemmer dem som er syke og som må opereres for å kunne overleve.

– Sett pris på det livet du har, vær glad for at du klarer å gå, og at du har en god helse. Du er god nok som du er, sier hun.

Charlotte presiserer at man må gjøre hva man vil med sin egen kropp, men det handler om hvilket budskap du sender videre til andre og hva dette kan føre til.

– Mange gjennomgår en ekstrem stor kamp hver eneste dag, avslutter hun.