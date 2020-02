– Vi håper denne plakaten skal bidra til mer trygghet og at folk skal oppsøke moskeene som normalt, sier Yasir Ahmed.



Han er informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge og har merket seg etterspørselen etter denne type informasjon de nå går ut med.

– Det er viktig å understreke at dette er frivillig arbeid. Det er mange frivillige hos oss som har etterlyst slike sikkerhetstiltak. Vi pålegger ingen å henge opp disse plakatene. Det er opp til moskeene selv, fortsetter han.

Terrorfrykt

Etter massakren i Tyskland onsdag hvor ni personer ble skutt og drept, er tysk politi er nå i beredskap. Landets innenriksminister Horst Seehofer sier fredag at politiet styrker innsatsen over hele landet og ved moskeer. Seehofer poengterer at sikkerhetstrusselen fra høyreekstreme, antisemittisme og rasisme er svært høy i Tyskland.

I TRYKKEN: Plakater som denne trykkes nå opp og henges flere steder på Grønland i Oslo.

Her hjemme har Islamsk Råd Norge tatt sine forholdsregler. En arbeidsgruppe i organisasjonen har utarbeidet plaktaten som skal henges opp i Grønland-området i hovedstaden og i flere moskeer. Allerede er den publisert i sosiale medier.

– Det oppstår alltid en frykt og bekymring når slike hendelser som den i Tyskland oppstår. Spesielt når det er fredagsbønn i dag tenker man ekstra over det, sier Ahmed.

– Trist at vi må henge opp slike plakater

Selv om responsen fra spesielt unge muslimer har vært god, synes Ahmed det er trist at man ser seg nødt til å lage slike plakater.

– Norge er kjent for å være et åpent og inkluderende samfunn, og det er trist at vi må lage slike brosjyrer og plakater. Vi har likevel kommet dit at man må beskytte seg mot det klima vi har sett utvikle seg. Man kan ikke lenger være trygg i gudshus, enten det dreier seg om moskeer, kirker eller synagoger.

Han er klar over at plakatene også kan bidra til frykt.

– Det er klart at når barn ser dette så kan de bli redde, kanskje mer enn vi voksne. Men vi er nødt til å ta forholdsregler, fortsetter han.

Fredag ettermiddag blir plakatene hentet på trykkeriet.

Snapchatten som skaper redsel

I etterkant av Tyskland-skytingen har det de siste dagene sirkulert en snapchat hvor en ukjent person advarer muslimer mot å oppsøke moskeer. PST bekrefter at de kjenner til den aktuelle meldingen.

– Vi er kjent med det, men vi ønsker ikke å gi noen kommentar eller vurdering utover det, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Selv sier Islamsk Råd Norge at de ikke har mottatt noen bekymringsmelding.

– Det er klart at denne snapchatten oppfattes som en trussel, men så lenge vi ikke har mottatt en bekymringsmelding fra politiet eller PST, så kommer heller ikke vi til å gå ut med noe mer, sier Ahmed.

Han håper at sikkerhetstiltakene de nå iverksetter skal føle til økt trygghet.

– Når man er opptatt i bønn er man et "lett" mål. Det kan komme noen bak deg uten at du merker det. Derfor mente vi det var nødvendig å komme med denne plakaten.