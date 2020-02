Rapperen Kamelen siktet for ran og trusler – fengsles i fire uker

Hans forsvarer, advokat Kathrine Liland, opplyser at Kamelen nekter straffskyld.

– Min klient begjærer seg løslatt. Vi mener siktelsen er tatt ut på svært tynt grunnlag, og at det er en rekke etterforskningsskritt her som politiet burde gjort før de ba om varetektsfengsling, sa hun før kjennelsen ble klar.

Marcus Kabelo Mosele, som han egentlig heter, møtte til fengslingsmøte i Bergen tingrett klokken 12.45 fredag. Han ble ført inn i retten med håndjern.

Under rettsmøtet argumenterte hans forsvarer med at han var nødt til å avlyse konserter dersom han ble holdt fengslet. Retten har vurdert argumentet, men valgt å se bort fra det.

Politiet: Gjentakelsesfare

Ranet skjedde mandag sør i Bergen, opplyser politiadvokat Jørgen Henriksen.

– Det er to fornærmede i ranssaken. Vi ber om at siktede fengsles fordi vi mener det er fare for at han skal begå nye lovbrudd, sier Henriksen.

En av de to fornærmede har i avhør vært sikker på at Kamelen var en av personene som var med på ranet, ifølge fengslingskjennelsen.

RØD LØPER: Kamelen på P3 Gull i 217. Foto: NTB scanpix

I tillegg til ranet er rapperen siktet for trusler og brudd på våpenloven. Henriksen ønsker ikke å svare på hvem de mener han har ranet eller hva han skal ha ranet til seg.

Ifølge kjennelsen har Kamelen i avhør ikke klart å gjøre rede for sine bevegelser den aktuelle dagen.

Det var Bergens Tidende som først omtalte pågripelsen.

Dømt fem ganger

Kamelen har også tidligere vært i klammeri med politiet. I 2012 tilstod han et tyveri, før han i 2014 ble dømt for flere voldslovbrudd. Samme år ble han dømt for heleri.

Rapperen ble for alvor kjent da han i 2015 rømte fra luftegården på Bergen politikammer. I løpet av de mange månedene han var på rømmen, opptrådte han på mindre scener, blant annet med den populære låten «Si ingenting».

Det var også under en konsert at Kamelen ble pågrepet, noe du kan se video av her:

I 2016 ble artisten igjen dømt for vold, og så sent som i fjor ble han dømt for narkotika- og dopinglovbrudd.

For to år siden ble Kamelen også pågrepet under en konsert i Kristiansand, fordi det ble utøvd vold mot vakter under konserten. Politiet mente at artisten motsatte seg deres arbeid ved blant annet å rope «Fuck the police».

Kamelen, på sin side, har i ettertid uttalt at politiet fratok ham hans kunstneriske frihet, og at han slett ikke motsatte seg politiets arbeid.

Populær artist

Som artist har Kamelen blitt svært populær de siste årene. Blant hans mest kjente låter er «Si Ingenting», «Beng Beng Beng» og «Lil Homie». I fjor sommer var 27-åringen en av hovedartistene under Stavernfestivalen.