Fastelavnsboller på ulike måter

Her er to ulike oppskrifter du kan velge i. Wenches egen mormors oppskrift eller etter tangzhong-metoden. Sistnevnte er en asiatisk metode som gjør bollene ekstra saftige og holdbare.

Ønsker du å bake skolebrød i stedet trenger du vaniljekrem. (egen oppskrift nederst)

Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner bake.

Boller tangzhong-style:

(Oppskriften er fra krem.no og gir 16-18 boller)

Jevning:

40 g mel

2 dl melk

Til deigen:

460 g hvetemel

1 dl sukker

20 g gjær

175 g kald væske (gjerne melk)

2 ts kardemomme

1 egg (valgfritt)

En liten klype salt

75 g smør i terninger (tilsettes etter ca. 10 minutters elting)

Slik gjør du:

Lag først en glatt jevning av mel og væske. Varm jevning til kokepunktet så den tykner. Ha jevningen over i en bakebolle. Avkjøl jevningen til romtemperatur. Tilsett resten av ingrediensene, med unntak av smør, i bakebollen med den romtempererte jevningen. Elt sammen i en kjøkkenmaskin i 8-10 minutter. Tilsett så mykt smør i biter mens maskinen går. Elt deigen videre i 15-20 minutter. Sett opp hastigheten de siste 4-5 minutter. Deigen skal bli blank og smidig, og slippe bakebollen.

For å sjekke at du har eltet nok, ta en liten deigkule og dra den mellom fingrene. Når du kan dra ut en tynn, gjennomsiktig hinne er den ferdig eltet. Hvis den revner og virker «kort» når du drar i den, elt deigen videre.

Dekk bakebollen og sett på et lunt sted til heving. Når deigen har hevet til dobbel størrelse, ta den ut på et bakebord, unngå å bruke hvetemel, smør heller bakebordet og hendene med litt smør. Elt sammen og del opp i 16-18 biter. Trill til boller og sett på et bakepapirkledd stekebrett. Dekk til og sett til heving i 40-45 minutter. For «blanke» boller pensle med egg før steking. Skolebrød, lag en fordypning i de ferdighevede bollene, legg en skje vaniljekrem i hver. Stek på midterste rille i varm stekeovn i 225 grader (over/undervarme) i 10-12 minutter. Avkjøl på rist.

Mormors hveteboller:

(Oppskrift fra Wenches mormor. Gir 20 stk boller. Lag gjerne dobbel porsjon. Bollene er fine å fryse.)

5 dl helmelk

150 g smør

125 g melis

50 g fersk gjær (gjerne for søte deiger)

Ca. 750 g hvetemel

¾ ts kardemomme

½ ts salt

Slik gjør du:

Ha melk, smør og melis i en kasserolle, visp sammen og kok opp. Hell over i en bakebolle. Avkjøl blandingen til fingervarm. Rør gjæren ut i den fingervarme blandingen (eller smuldre gjæren i melet). Tilsett hvetemel (begynn med 700 g), kardemomme og salt, og elt sammen til en smidig glatt deig, som slipper bakebollen.